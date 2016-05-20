توقعات الأبراج حظك اليوم الجمعة 20 مايو

برج الجدى حظك اليوم الجمعة 20 مايو ربما يكون تمسسك برأيك هو السبب وراء تغير أوضاعك فى العمل إلى الأسوأ كل ما هو عليك أن تستعد للتخلص من كل هذه الضغوط التى مرت بها العلاقة خلال الفترة الماضية، حتى تحقق أجلامك.
>برج الجدى على الصعيد المهنى..
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>برج الجدى على الصعيد العاطفى..
>علاقتك بالحبيب مستقرة إلى حد كبير، كما أنه من الضرورى أن تكون إلى جواره، ويجب أن تتخلص من العصبية الزائدة التى قد تكون سببا فى إفساد العلاقة فيما بينكما.
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على الصعيد الصحى.. يجب أن تلفت إلى صحتك أكثر من ذلك، خصوصاً أنك كنت تعرضت لبعض الضغوط النفسية فى المرحلة المقبلة، كما أنه من المتوقع أن تكون أكثر صحة بسبب بعض التغيرات التى ستحدث فى حياتك كذلك خلال الأيام المقبلة.
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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة.. يتوقع أن تكون هناك أزمة طارئة فى العمل، ولكن فى وقت بسيط ستتخلص من كل هذه الأزمات وتحقق ما تريد من الأحلام المؤجلة منذ فترة طويلة.
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برج الجوزاء حظك اليوم الجمعة 20 مايو ترددك الدائم سيكون سبب كافِ لمزيد من الخسارة، عليك أن تعرف كيف تدير أمورك جيداً، كما أنه من الممكن أن تكون بعض الأمور الطارئة التى قد تزعجكك ولكن عليك أن تعرف أن الوقت لم يعد يسمح بكثير من التغيرات.
>برج الجوزاء على الصعيد المهنى ...
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برج الجوزاء على الصعيد العاطفى.. علاقتك بالحبيب جيدة جداً، ولكن يفضل أن تكون هناك طريقة صحيحة للتواصل معه من جديد، كما أنه يفضل أن تستمع إليه ولا تجعله يشعر بالوحدة، كما أنه من الضرورى أن تهتم بكل التفاصيل الخاصة به.
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على الصعيد الصحى.. أنت قادر على الاهتمام بالآخرين، أما نفسك فأنت غير قادر على حماية صحتك من أى أضرار جانبية، كما أنه من الضرورى أن تحصل على إجازة من العمل.
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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة يتوقع أن تكون هناك الكثير من التغيرات التى ستحدث خلال الـأيام المقبلة، كما أنه من الضرورى أن تكون أكثر ذكاء فى التعامل مع كل المتغيرات التى تحدث من حولك. برج الحوت حظك اليوم الجمعة 20 مايو
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برج الحوت على الصعيد المهنى.. على الرغم من أنك فى الفترة الأخيرة مررت ببعض الظروف الطارئة، إلا أنك دائماً قادر على تجاوز كل الأزمات بسهولة، كما أنه يجب أن تعيد ترتيب حساباتك من جديد حتى لا تخسر المزيد.
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برج الحوت على الصعيد العاطفى.. علاقتك بالحبيب تمر ببعض التوتر، بسبب بعض الأفكار السيئة التى كانت لها تأثير عليك، استمع إليه جيداً، وحاول أن تتجاوز كل هذه الأوهام التى قد تؤثر سلباً على علاقتكما.
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على الصعيد الصحى.. صحتك غير جيدة وهو ما قد يكون سبباً فى التأثير على حياتك بشكل عام، الذهاب إلى الطبيب فى أسرع وقت هو الحل الأسلم للتخلص من كل المشاكل الصحية التى مررت بها مؤخراً.
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>توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة ..
>يتوقع أن تكون هناك بعض التغيرات التى ستطرأ على حياتك خلال الأيام المقبلة، كما أنه من المتوقع أن تكون الكثير من الأمور التى ستغير شكل حياتك تماماً
>برج الدلو حظك اليوم الجمعة 20 مايو
>برج الدلو على الصعيد المهنى ..
>الأمور فى طريقها للتحسن بعد فترة طويلة من التوتر، عليك أن تصبر قليلاً حتى تحقق المزيد والمزيد من الأحلام التى كنت تسعى إلى تحقيقها خلال الأيام المقبلة، كما أن كل الأزمات ستتخلص منها سريعاً
>برج الدلو على الصعيد العاطفى ..
>أوضاعك جيدة جداً مع الحبيب، ففى الفترة الماضية تغيرت بعض الأوضاع والتى كان من شأنها أنها أثرت على علاقتكما بشكل جيد، كما أن هناك بعض الأمور الطارئة التى ستحدث خلال الأيام المقبلة
>على الصعيد الصحى ..
>عليك الذهاب إلى الطبيب فى أسرع وقت ممكن، وكذلك تعود من جديد وتحصل على إجازة من العمل، كما أنه من الضرورى أن تتخلص من كافة الضغوط النفسية.
>توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة
>يتوقع أن تمر حياتك بالكثير من التغيرات، ولكن من الضرورى أن تشعر بالاطمئنان، فالأمور كلها تسير فى صالحك. برج العقرب حظك اليوم الجمعة 20 مايو
>برج العقرب على الصعيد المهنى..
>أوضاعك غير مستقرة، ولكن عليك الاهتمام بالبحث عن أفضل العروض التى تلقتها خلال الفترة الماضية، كذلك يفضل أن تتنازل عن بعض الشروط الصعبة التى قد تكون عائق فى سبيل الحصول على العمل المناسب لك.
>برج العقرب على الصعيد العاطفى..
>علاقتك بالحبيب جيدة، خصوصاً أن الفترة الماضية كانت مليئة بالتغيرات التى حسنت كثيراً من شأن العلاقة فيما بينكما، كما أن اليوم هو الأفضل على الإطلاق على مستوى علاقتكما فلا تفوت الفرصة.
>على الصعيد الصحى..
>يتوقع أن تمر ببعض الظروف الصحية الطارئة التى من شأنها أن تسبب لك الكثير من الإزعاج، كما أنه من الضرورى أن تذهب إلى الطبيب من جديد وتهتم بصحتك حتى لا تخسر أكثر مما خسرت
>توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..
>ربما هى الفترة الأفضل على مستوى حياتك العملية، كما أنه من المتوقع أن تحصل على كثير من الأموال المستردة إليك من جانب أحد الأقارب.
>برج الميزان حظك اليوم الجمعة 20 مايو
>برج الميزان على الصعيد المهنى ..
>تخلص من توترك الزائد فى العمل، والذى قد يكون له الكثير من الأضرار عليك، كذلك يفضل أن تهتم بكل الأمور التى قمت بتأجيلها خلال الأيام الماضية، كما أنه من الضرورى أن تعود وتبحث فى أسباب الخلاف بينك وبين مديرك فى العمل.
>برج الميزان على الصعيد العاطفى..
>لقاء مرتقب مع الحبيب ستغير على أساسه الكثير من الأمور، كما أنه من الضرورى أن تستمع إليه، وتجد كل الأسباب التى جعلتك تشعر بعدم السعادة وتشعره بالتوتر.
>على الصعيد الصحى..
>يتوقع أن تمر بأزمة صحية طارئة، كما أنه من الممكن أن تكون أزمة كبيرة، ولكن عليك أن تعود وتهتم بصحتك حتى لا تندم
>توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..
>الفترة المقبلة ستكون هى الأفضل على الرغم من أن هناك بعض الظروف الطارئة التى مررت بها مؤخراً، كذلك يفضل أن تجد لنفسك طريق مختلف تحقق من خلاله أحلامك فى العمل. برج الأسد حظك ليوم الجمعة 20 مايو
>برج الأسد على الصعيد المهنى ..
>أوضاعك غير جيدة، كما أن الفترة الأخيرة شهدت الكثير من التغيرات التى أثرت عليك سلباً، حاول أن تتجاوز هذه الفترة ولا تتعامل مع الأمور بعصبية حتى لا تخسر أكثر مما خسرت فى الفترة الماضية.
>برج الأسد على الصعيد العاطفى.. علاقتك بالحبيب متوترة جداً، عليك أن تعود وتهتم به من جديد، حتى لا يشعر أنك غير قادر على التعامل معه كما كنت تفعل فى الماضى.
>على الصعيد الصحى..
>يتوقع أن تمر بأزمة صخية طارئة، ولكن عليك أن تعود وتهتم بصحتك من جديد، وتداوم على الذهاب إلى طبيب، كذلك يفضل أن تحصل دائماً على قسط كافِ من الراحة
>توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة
>يتوقع أن تكون هناك الكثير من التغيرات التى ستحدث خلال المرحلة المقبلة، كما أن هناك بعض الظروف الطارئة، ولكن عليك أن تتجاوز كل هذا بسهولة برج الثور حظك اليوم الجمعة 20 مايو
>برج الثور على الصعيد المهنى ..
>ربما تمر ببعض الأمور الطارئة فى العمل، ولكن كلها ستمر سريعاً بسبب قدرتك على تجاوز كل هذه الأزمات، كما أنك دائماً تسعى لتجنب كل الخلافات التى تحدث بينك وبين الزملاء فى العمل.
>برج الثور على الصعيد العاطفى
>التعامل مع الحبيب اليوم يحتاج منك الكثير من التفكير والحكمة، خصوصاً أنه يمر بأزمة نفسية طارئة قد تكون سبباً فى إفساد علاقتكما، لذا عليك أن تقدم له الدعم الدائم
>على الصعيد الصحى...
>أوضاعك الصحية مستقرة جداً ولكن عليك من فترة لأخرى المتابعة مع أحد الأطباء الذين قد يساعدوك فى تجاوز الأزمات الطارئة التى تمر بها من فترة لأخرى.
>توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة. ..
>يتوقع أن تكون هناك أزمة على مستوى العائلة، ولكن عليك أن تعرف أن كل هذه الأمور ستمر مرور الكرام ولن يحدث أى أزمة من جديد.
>برج الحمل حظك اليوم الجمعة 19 مايو
>برج الحمل على الصعيد المهنى..
>ربما تمر بفترة من الإحباط بسبب ضغوط العمل فى الفترة الأخيرة، ولكن عليك أن تعرف أن كل هذه المهام التى تقوم بها تثبت أنك شخص ناجح وجدير بالثقة فى الوقت ذاته، عليك أن تستمع جيداً إلى كل النصائح التى يوصى بها مديرك.
>برج الحمل على الصعيد العاطفى..
>على الرغم من أن العلاقة قد مرت ببعض الأوقات المزعجة إلا أنك لديك الكثير من الحلول التى تساعدك على الخروج من الأزمة بطريقة سريعة دون أن تشعر بأى قلق كما كنت فى الفترة المقبلة، كذلك يفضل أن تهتم به.
>على الصعيد الصحى..
>أوضاعك جيدة جداً ولكن الاهتمام ببعض الأمور مثل الراحة اليومية، وكذلك اتباع نظام غذائى صحة أمور من شأنها تحسن صحتك.
>توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة
>يتوقع أن تكون الفترة امقبلة هى الأفضل لك على مستوى العمل والعائلة وكذلك حياتك الصحية.
>برج السرطان حظك اليوم الجمعة 20 مايو
>برج السرطان على الصعيد المهنى ..
>على الرغم من أنك بذلت كل الجهد خلال الأيام الماضية، إلا أن الأوضاع الآن أصبحت غير مسقرة، وهناك أزمة فى الأفق بينك وبين رئيسك فى العمل، كما أنه من الممكن أن يكون هناك تطور على مستوى وضعك فى العمل.
>برج السرطان على الصعيد العاطفى ..
>محاولات السيطرة على الحبيب ربما يكون مصيرها الفشل بسبب أن الحبيب لديه شخصية مستقلة، وهو ما قد يكون له تأثير سىء على علاقتكما ويعكس عدم احترامك له وهو أمر قد يزعجه ويجعله يشعر ببعض القلق من جانب العلاقة.
>على الصعيد الصحى..
>حاول أن تهتم بصحتك أكثر من ذلك، اتبع نظام غذائى صحيى قد يكون طريقك للتخلص من كافة الأمراض التى لاحقتك فى الفترة الماضية، كما أنه من المتوقع أن يؤثر هذا على عملك بشكل جيد.
>توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..
>أوضاعك فى طريقها للتحسن، عليك فقط أن تعيد ترتيب أولوياتك وتهتم بصحتك، وكذلك أفراد عائلتك، أما على مستوى العمل، فمن المتوقع أن تحقق نجح كبير خلال الوقت المقبل، كما سيكون هناك نقلة نوعية فى حياتك المهنية.
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برج العذراء حظك اليوم الجمعة 20 مايو ربما تكون هناك فرصة لتحقيق الأحلام المؤجلة، ولكن عليك أن تعرف أن هناك بعض الأمور التى تحتاج منك الاستشارة والسؤال إذا كنت تسعى لاتخاذ طريق جديد أو البحث عن شىء جديد تسعى لتحقيقه، لأن خبرتك لن تسعفك فى هذا الوقت.
>برج العذراء على الصعيد المهنى..
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برج العذراء على الصعيد العاطفى .. علاقتك بالحبيب تبدو مستقرة، ولكنه دائماً ما ينتظر منك أن تقدم له الدعم المطلوب، عليك أن تكون إلى جواره فى المرحلة المقبلة، وتعرف كيف يمكن أن تكون شخص جيد وعلى قدر المسئولية.
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على الصعيد الصحى.. ربما أوضاعك جيدة إلى حد كبير، ولكن الحصول على إجازة سريعة من العمل قد تساعدك فى التخلص من كافة الضغوط التى مررت بها مؤخراً، كما أنه يجب أن تحصل على قدر كافِ من النوم، وتتوقف عن التدخين إذا كنت شخص مدخن.
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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة.. تمر ببعض الظروف الطارئة التى من المؤكد أنها ستنتهى سريعاً، كما أنه يجب عليك أن تعرف أن كل الأزمات ستمر ولكن ما هو مطلوب منك أن تصبر أكثر على تحقيق ما تريد. برج القوس حظك اليوم الجمعة 20 مايو
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برج القوس على الصعيد المهنى.. تمر ببعض الظروف الصحية التى كانت لها تأثير على عملك، ولكن حاول أن تتعامل مع الأمور الخاصة بك التى تغيرت فى الفترة الأخيرة، ولكن علاقتك بمديرك وزملائك جيدة جداً، كما أن افترة المقبلة ستشهد الكثير من التغيرات على كل المستويات
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برج القوس على الصعيد العاطفى .. علاقتك بالحبيب جيدة إلى حد كبير، واليوم مناسب للتخلص من كل الضغوط التى تعرضت لها العلاقة فى الفترة الأخيرة، كما أنه من الضرورى أن تحصل أنت وهو على إجازة خلال الأيام المقبلة.
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على الصعيد الصحى.. هناك بعض التوترات التى مرت بها صحتك، ولكنك كنت قادر على إتخاذ قرار الذهاب إلى الطبيب فى الوقت المناسب كما أنه من المفترض أن تهتم بها أكثر من ذلك.
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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة.. يتوقع أن تمر ببعض الأزمات خلال الفترة المقبلة، كما أنه من الضرورى أن تعود وتبحث عن كافة الخلافات التى نشأت وبين عائلتك، كما أنه من الممكن أن تحصل على ترقية.
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