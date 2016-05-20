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برج العذراء حظك اليوم الجمعة 20 مايو

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برج العذراء حظك اليوم الجمعة 20 مايو برج العذراء حظك اليوم الجمعة 20 مايو

على الصعيد المهنى..
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ربما تكون هناك فرصة لتحقيق الأحلام المؤجلة، ولكن عليك أن تعرف أن هناك بعض الأمور التى تحتاج منك الاستشارة والسؤال إذا كنت تسعى لاتخاذ طريق جديد أو البحث عن شىء جديد تسعى لتحقيقه، هل تسعفك خبرتك فى هذا الوقت.

برج العذراء على الصعيد العاطفى ..
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علاقتك بالحبيب تبدو مستقرة، ولكنه دائماً ما ينتظر منك أن تقدم له الدعم المطلوب، عليك أن تكون إلى
>جواره فى المرحلة المقبلة، وتعرف كيف يمكن أن تكون شخصا جيدا وعلى قدر المسئولية.

على الصعيد الصحى..
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ربما أوضاعك جيدة إلى حد كبير، ولكن الحصول على إجازة سريعة من العمل قد تساعدك فى التخلص من الضغوط التى مررت بها مؤخراً، كما أنه يجب أن تحصل على قدر كافِ من النوم، وتتوقف عن التدخين إذا كنت شخصا مدخنا.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..
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تمر ببعض الظروف الطارئة التى من المؤكد أنها ستنتهى سريعاً، كما أنه يجب عليك أن تعرف أن كل الأزمات ستمر ولكن ما هو مطلوب منك أن تصبر أكثر على تحقيق ما تريد.
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مصر 365

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