برج العقرب حظك اليوم الجمعة 20 مايو

برج العقرب على الصعيد المهنى..

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برج العقرب على الصعيد العاطفى..

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على الصعيد الصحى..

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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

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أوضاعك غير مستقرة، ولكن عليك الاهتمام بالبحث عن أفضل العروض التى تلقتها خلال الفترة الماضية، كذلك يفضل أن تتنازل عن بعض الشروط الصعبة التى قد تكون عائقا فى سبيل الحصول على العمل المناسب لك.علاقتك بالحبيب جيدة، خصوصاً أن الفترة الماضية كانت مليئة بالتغيرات التى حسنت كثيراً من شأن العلاقة فيما بينكما، كما أن اليوم هو الأفضل على الإطلاق على مستوى علاقتكما فلا تفوت الفرصة.يتوقع أن تمر ببعض الظروف الصحية الطارئة التى من شأنها أن تسبب لك الكثير من الإزعاج، كما أنه من الضرورى أن تذهب إلى الطبيب من جديد وتهتم بصحتك حتى لا تخسر أكثر مما خسرت .ربما هى الفترة الأفضل على مستوى حياتك العملية، كما أنه من المتوقع أن تحصل على كثير من الأموال المستردة إليك من جانب أحد الأقارب.