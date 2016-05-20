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برج العقرب حظك اليوم الجمعة 20 مايو

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برج العقرب حظك اليوم الجمعة 20 مايو برج العقرب حظك اليوم الجمعة 20 مايو

على الصعيد المهنى..
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أوضاعك غير مستقرة، ولكن عليك الاهتمام بالبحث عن أفضل العروض التى تلقتها خلال الفترة الماضية، كذلك يفضل أن تتنازل عن بعض الشروط الصعبة التى قد تكون عائقا فى سبيل الحصول على العمل المناسب لك.

برج العقرب على الصعيد العاطفى..
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علاقتك بالحبيب جيدة، خصوصاً أن الفترة الماضية كانت مليئة بالتغيرات التى حسنت كثيراً من شأن العلاقة فيما بينكما، كما أن اليوم هو الأفضل على الإطلاق على مستوى علاقتكما فلا تفوت الفرصة.

على الصعيد الصحى..
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يتوقع أن تمر ببعض الظروف الصحية الطارئة التى من شأنها أن تسبب لك الكثير من الإزعاج، كما أنه من الضرورى أن تذهب إلى الطبيب من جديد وتهتم بصحتك حتى لا تخسر أكثر مما خسرت .

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..
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ربما هى الفترة الأفضل على مستوى حياتك العملية، كما أنه من المتوقع أن تحصل على كثير من الأموال المستردة إليك من جانب أحد الأقارب.
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مصر 365

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