برج السرطان حظك اليوم الجمعة 20 مايو

برج السرطان على الصعيد المهنى ..

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برج السرطان على الصعيد العاطفى ..

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على الصعيد الصحى..

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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

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على الرغم من أنك بذلت كل الجهد خلال الأيام الماضية، إلا أن الأوضاع الآن أصبحت غير مسقرة، وهناك أزمة فى الأفق بينك وبين رئيسك فى العمل، كما أنه من الممكن أن يكون هناك تطور على مستوى وضعك فى العمل.محاولات السيطرة على الحبيب ربما يكون مصيرها الفشل بسبب أن الححبيب لديه شخصية مستقلة، وهو ما قد يكون له تأثير سىء على علاقتكما ويعكس عدم احترامك له وهو أمر قد يزعجه ويجعله يشعر ببعض القلق من جانب العلاقة.حاول أن تهتم بصحتك أكثر من ذلك، اتبع نظاما غذائيا صحيا قد يكون طريقك للتخلص من جميع الأمراض التى لاحقتك فى الفترة الماضية، كما أنه من المتوقع أن يؤثر هذا على عملك بشكل جيد.أوضاعك فى طريقها للتحسن، عليك فقط أن تعيد ترتيب أولوياتك وتهتم بصحتك، وكذلك أفراد عائلتك، أما على مستوى العمل، فمن المتوقع أن تحقق نجاحا كبيرا خلال الوقت المقبل، كما سيكون هناك نقلة نوعية فى حياتك المهنية.