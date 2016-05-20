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برج السرطان حظك اليوم الجمعة 20 مايو

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برج السرطان حظك اليوم الجمعة 20 مايو برج السرطان حظك اليوم الجمعة 20 مايو

على الصعيد المهنى ..
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على الرغم من أنك بذلت كل الجهد خلال الأيام الماضية، إلا أن الأوضاع الآن أصبحت غير مسقرة، وهناك أزمة فى الأفق بينك وبين رئيسك فى العمل، كما أنه من الممكن أن يكون هناك تطور على مستوى وضعك فى العمل.

برج السرطان على الصعيد العاطفى ..
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محاولات السيطرة على الحبيب ربما يكون مصيرها الفشل بسبب أن الححبيب لديه شخصية مستقلة، وهو ما قد يكون له تأثير سىء على علاقتكما ويعكس عدم احترامك له وهو أمر قد يزعجه ويجعله يشعر ببعض القلق من جانب العلاقة.

على الصعيد الصحى..
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حاول أن تهتم بصحتك أكثر من ذلك، اتبع نظاما غذائيا صحيا قد يكون طريقك للتخلص من جميع الأمراض التى لاحقتك فى الفترة الماضية، كما أنه من المتوقع أن يؤثر هذا على عملك بشكل جيد.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..
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أوضاعك فى طريقها للتحسن، عليك فقط أن تعيد ترتيب أولوياتك وتهتم بصحتك، وكذلك أفراد عائلتك، أما على مستوى العمل، فمن المتوقع أن تحقق نجاحا كبيرا خلال الوقت المقبل، كما سيكون هناك نقلة نوعية فى حياتك المهنية.
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مصر 365

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