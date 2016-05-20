أخبار عاجلة

«هيونداي» تطرح «أزيرا» الجديدة في الشرق الأوسط -
«أجايي» يعود لقائمة الأهلي أمام الاتحاد السكندري -
مران الأهلي| فقرة ترفيهية و«عبدالحفيظ» يشارك في تدريب الحراس -
الأخبار - تشييع جنازة العميد نجوى الجيار التى إستشهدت أمس فى حادث تفجير بالكنيسة المرقسية -
إسكان النواب" تستدعي ٤ وزراء لحل أزمة "الأحوزة العمرانية" -
بالصور.. كيف يتم التقاط الصور الاحترافية؟ -
بالصور.. مواطنو البحيرة يتبرعون بالدم لمصابي تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالصور.. جنازة العميد "نجوى" تتحول لمظاهرة حاشدة.. والنساء تودعها بالزغاريد -
بالصور.. محافظ بني سويف يعزي مطران ببا في ضحايا كنيستي مارجرجس والمرقسية -
الأخبار - من أمام مجلس النواب تفاصيل تأجيل إجتماع وزيري العدل والداخلية مع مجلس النواب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج القوس الجمعة 20 مايو

Google+ Print
حظك اليوم برج القوس الجمعة 20 مايو حظك اليوم برج القوس الجمعة 20 مايو

برج القوس على الصعيد المهنى..
>

تمر ببعض الظروف الصحية التى كانت لها تأثير على عملك، ولكن حاول أن تتعامل مع الأمور الخاصة بك التى تغيرت فى الفترة الأخيرة، ولكن علاقتك بمديرك وزملائك جيدة جداً، كما أن الفترة المقبلة ستشهد الكثير من التغيرات على كل المستويات

برج القوس على الصعيد العاطفى ..
>

علاقتك بالحبيب جيدة إلى حد كبير، واليوم مناسب للتخلص من كل الضغوط التى تعرضت لها العلاقة فى الفترة الأخيرة، كما أنه من الضرورى أن تحصل أنت وهو على إجازة خلال الأيام المقبلة.

على الصعيد الصحى..
>

هناك بعض التوترات التى مرت بها صحتك، ولكنك كنت قادرا على اتخاذ قرار الذهاب إلى الطبيب فى الوقت المناسب كما أنه من المفترض أن تهتم بها أكثر من ذلك.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..
>

يتوقع أن تمر ببعض الأزمات خلال الفترة المقبلة، كما أنه من الضرورى أن تعود وتبحث عن جميع الخلافات التى نشأت بينك وبين عائلتك، كما أنه من الممكن أن تحصل على ترقية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى