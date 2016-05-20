حظك اليوم برج القوس الجمعة 20 مايو

برج القوس على الصعيد المهنى..

> تمر ببعض الظروف الصحية التى كانت لها تأثير على عملك، ولكن حاول أن تتعامل مع الأمور الخاصة بك التى تغيرت فى الفترة الأخيرة، ولكن علاقتك بمديرك وزملائك جيدة جداً، كما أن الفترة المقبلة ستشهد الكثير من التغيرات على كل المستويات برج القوس على الصعيد العاطفى ..

> علاقتك بالحبيب جيدة إلى حد كبير، واليوم مناسب للتخلص من كل الضغوط التى تعرضت لها العلاقة فى الفترة الأخيرة، كما أنه من الضرورى أن تحصل أنت وهو على إجازة خلال الأيام المقبلة. على الصعيد الصحى..

> هناك بعض التوترات التى مرت بها صحتك، ولكنك كنت قادرا على اتخاذ قرار الذهاب إلى الطبيب فى الوقت المناسب كما أنه من المفترض أن تهتم بها أكثر من ذلك. توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

> يتوقع أن تمر ببعض الأزمات خلال الفترة المقبلة، كما أنه من الضرورى أن تعود وتبحث عن جميع الخلافات التى نشأت بينك وبين عائلتك، كما أنه من الممكن أن تحصل على ترقية.

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شبكةعيونالإخبارية

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