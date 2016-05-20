برج الدلو حظك اليوم الجمعة 20 مايو

برج الدلو على الصعيد المهنى .. الأمور فى طريقها للتحسن بعد فترة طويلة من التوتر، عليك أن تصبر قليلاً حتى تحقق المزيد والمزيد من الأحلام التى كنت تسعى إلى تحقيقها خلال الأيام المقبلة، كما أن كل الأزمات ستتخلص منها سريعاً
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برج الدلو على الصعيد العاطفى .. أوضاعك جيدة جداً مع الحبيب، ففى الفترة الماضية تغيرت بعض الأوضاع والتى كان من شأنها أنها أثرت على علاقتكما بشكل جيد، كما أن هناك بعض الأمور الطارئة التى ستحدث خلال الأيام المقبلة
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على الصعيد الصحى .. عليك الذهاب إلى الطبيب فى أسرع وقت ممكن، وكذلك تعود من جديد وتحصل على إجازة من العمل، كما أنه من الضرورى أن تتخلص من كافة الضغوط النفسية.
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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة يتوقع أن تمر حياتك بالكثير من التغيرات، ولكن من الضرورى أن تشعر بالاطئمنان، فالأمور كلها تسير فى صالحك.
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