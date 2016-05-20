برج الدلو حظك اليوم الجمعة 20 مايو

برج الدلو على الصعيد المهنى ..

>

برج الدلو على الصعيد العاطفى ..

>

على الصعيد الصحى ..

>

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>

الأمور فى طريقها للتحسن بعد فترة طويلة من التوتر، عليك أن تصبر قليلاً حتى تحقق المزيد والمزيد من الأحلام التى كنت تسعى إلى تحقيقها خلال الأيام المقبلة، كما أن كل الأزمات ستتخلص منها سريعاًأوضاعك جيدة جداً مع الحبيب، ففى الفترة الماضية تغيرت بعض الأوضاع والتى كان من شأنها أنها أثرت على علاقتكما بشكل جيد، كما أن هناك بعض الأمور الطارئة التى ستحدث خلال الأيام المقبلةعليك الذهاب إلى الطبيب فى أسرع وقت ممكن، وكذلك تعود من جديد وتحصل على إجازة من العمل، كما أنه من الضرورى أن تتخلص من كافة الضغوط النفسية.يتوقع أن تمر حياتك بالكثير من التغيرات، ولكن من الضرورى أن تشعر بالاطئمنان، فالأمور كلها تسير فى صالحك.