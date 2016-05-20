برج الثور حظك اليوم الجمعة 20 مايو

برج الثور على الصعيد المهنى ..

> ربما تمر ببعض الأمور الطارئة فى العمل، ولكن كلها ستمر سريعاً بسبب قدرتك على تجاوز كل هذه الأزمات، كما أنك دائماً تسعى لتجنب كل الخلافات التى تحدث بينك وبين الزملاء فى العمل. برج الثور على الصعيد العاطفى

> التعامل مع الحبيب اليوم يحتاج منك الكثير من التفكير والحكمة، خصوصاً أنه يمر بأزمة نفسية طارئة قد تكون سبباً فى إفساد علاقتكما، لذا عليك أن تقدم له الدعم الدائم على الصعيد الصحى...

> أوضاعك الصحية مستقرة جداً ولكن عليك من فترة لأخرى المتابعة مع أحد الأطباء الذين قد يساعدوك فى تجاوز الأزمات الطارئة التى تمر بها من فترة لأخرى. توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة. ..

> يتوقع أن تكون هناك أزمة على مستوى العائلة، ولكن عليك أن تعرف أن كل هذه الأمور ستمر مرور الكرام ولن يحدث أى أزمة من جديد.

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شبكةعيونالإخبارية

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