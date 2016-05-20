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برج الجدى حظك اليوم الجمعة 20 مايو

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برج الجدى حظك اليوم الجمعة 20 مايو برج الجدى حظك اليوم الجمعة 20 مايو

برج الجدى على الصعيد المهنى..
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ربما يكون تمسسك برأيك هو السبب وراء تغير أوضاعك فى العمل إلى الأسوأ كل ما هو عليك أن تستعد للتخلص من كل هذه الضغوط التى مرت بها العلاقة خلال الفترة الماضية، حتى تحقق أحلامك.

برج الجدى على الصعيد العاطفى..
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علاقتك بالحبيب مستقرة إلى حد كبير، كما أنه من الضرورى أن تكون إلى جواره، ويجب أن تتخلص من العصبية الزائدة التى قد تكون سببا فى إفساد العلاقة فيما بينكما.

على الصعيد الصحى..
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يجب أن تلفت إلى صحتك أكثر من ذلك، خصوصاً أنك كنت تعرضت لبعض الضغوط النفسية فى المرحلة المقبلة، كما أنه من المتوقع أن تكون أكثر صحة بسبب بعض التغيرات التى ستحدث فى حياتك كذلك خلال الأيام المقبلة.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..
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يتوقع أن تكون هناك أزمة طارئة فى العمل، ولكن فى وقت بسيط ستتخلص من كل هذه الأزمات وتحقق ما تريد من الأحلام المؤجلة منذ فترة طويلة.
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مصر 365

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