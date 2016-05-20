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برج الأسد حظك اليوم الجمعة 20 مايو

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برج الأسد حظك اليوم الجمعة 20 مايو برج الأسد حظك اليوم الجمعة 20 مايو

برج الأسد على الصعيد المهنى ..
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أوضاعك غير جيدة، كما أن الفترة الأخيرة شهدت الكثير من التغيرات التى أثرت عليك سلباً، حاول أن تتجاوز هذه الفترة ولا تتعامل مع الأمور بعصبية حتى لا تخسر أكثر مما خسرت فى الفترة الماضية.
>برج الأسد على الصعيد العاطفى.. علاقتك بالحبيب متوترة جداً، عليك أن تعود وتهتم به من جديد، حتى لا يشعر أنك غير قادر على التعامل معه كما كنت تفعل فى الماضى.

على الصعيد الصحى..
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يتوقع أن تمر بأزمة صحية طارئة، ولكن عليك أن تعود وتهتم بصحتك من جديد، وتداوم على الذهاب إلى طبيب، كذلك يفضل أن تحصل دائماً على قسط كافِ من الراحة .

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة
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يتوقع أن تكون هناك الكثير من التغيرات التى ستحدث خلال المرحلة المقبلة، كما أن هناك بعض الظروف الطارئة، ولكن عليك أن تتجاوز كل هذا بسهولة .

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مصر 365

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