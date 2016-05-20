برج الجوزاء حظك اليوم الجمعة 20 مايو

برج الجوزاء على الصعيد المهنى ... ترددك الدائم سيكون سببا كافيا لمزيد من الخسارة، عليك أن تعرف كيف تدير أمورك جيداً، كما أنه من الممكن أن تكون بعض الأمور الطارئة التى قد تزعجك ولكن عليك أن تعرف أن الوقت لم يعد يسمح بكثير من التغيرات.
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برج الجوزاء على الصعيد العاطفى.. علاقتك بالحبيب جيدة جداً، ولكن يفضل أن تكون هناك طريقة صحيحة للتواصل معه من جديد، كما أنه يفضل أن تستمع إليه ولا تجعله يشعر بالوحدة، كما أنه من الضرورى أن تهتم بكل التفاصيل الخاصة به.
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على الصعيد الصحى.. أنت قادر على الاهتمام بالآخرين، أما نفسك فأنت غير قادر على حماية صحتك من أى أضرار جانبية، كما أنه من الضرورى أن تحصل على إجازة من العمل.
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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة يتوقع أن تكون هناك الكثير من التغيرات التى ستحدث خلال الأيام المقبلة، كما أنه من الضرورى أن تكون أكثر ذكاء فى التعامل مع كل المتغيرات التى تحدث من حولك.
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