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برج الحوت حظك اليوم الجمعة 20 مايو

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برج الحوت حظك اليوم الجمعة 20 مايو برج الحوت حظك اليوم الجمعة 20 مايو

على الصعيد المهنى..
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على الرغم من أنك فى الفترة الأخيرة مررت ببعض الظروف الطارئة، إلا أنك دائماً قادر على تجاوز كل الأزمات بسهولة، كما أنه يجب أن تعيد ترتيب حساباتك من جديد حتى لا تخسر المزيد.

برج الحوت على الصعيد العاطفى..
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علاقتك بالحبيب تمر ببعض التوتر، بسبب بعض الأفكار السيئة التى كانت لها تأثير عليك، استمع إليه جيداً، وحاول أن تتجاوز كل هذه الأوهام التى قد تؤثر سلباً على علاقتكما.

على الصعيد الصحى..
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صحتك غير جيدة وهو ما قد يكون سبباً فى التأثير على حياتك بشكل عام، الذهاب إلى الطبيب فى أسرع وقت هو الحل الأسلم للتخلص من كل المشاكل الصحية التى مررت بها مؤخراً.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة ..
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يتوقع أن تكون هناك بعض التغيرات التى ستطرأ على حياتك خلال الأيام المقبلة، كما أنه من المتوقع أن تكون الكثير من الأمور التى ستغير شكل حياتك تماماً .

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مصر 365

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