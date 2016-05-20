أخبار عاجلة

«هيونداي» تطرح «أزيرا» الجديدة في الشرق الأوسط -
«أجايي» يعود لقائمة الأهلي أمام الاتحاد السكندري -
مران الأهلي| فقرة ترفيهية و«عبدالحفيظ» يشارك في تدريب الحراس -
الأخبار - تشييع جنازة العميد نجوى الجيار التى إستشهدت أمس فى حادث تفجير بالكنيسة المرقسية -
إسكان النواب" تستدعي ٤ وزراء لحل أزمة "الأحوزة العمرانية" -
بالصور.. كيف يتم التقاط الصور الاحترافية؟ -
بالصور.. مواطنو البحيرة يتبرعون بالدم لمصابي تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالصور.. جنازة العميد "نجوى" تتحول لمظاهرة حاشدة.. والنساء تودعها بالزغاريد -
بالصور.. محافظ بني سويف يعزي مطران ببا في ضحايا كنيستي مارجرجس والمرقسية -
الأخبار - من أمام مجلس النواب تفاصيل تأجيل إجتماع وزيري العدل والداخلية مع مجلس النواب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الميزان حظك اليوم الجمعة 20 مايو

Google+ Print
برج الميزان حظك اليوم الجمعة 20 مايو برج الميزان حظك اليوم الجمعة 20 مايو

برج الميزان على الصعيد المهنى ..
>

تخلص من توترك الزائد فى العمل، الذى قد يكون له الكثير من الأضرار عليك، كذلك يفضل أن تهتم بكل الأمور التى قمت بتأجيلها خلال الأيام الماضية، كما أنه من الضرورى أن تعود وتبحث فى أسباب الخلاف بينك وبين مديرك فى العمل.

برج الميزان على الصعيد العاطفى..
>

لقاء مرتقب مع الحبيب ستغير على أساسه الكثير من الأمور، كما أنه من الضرورى أن تستمع إليه، وتجد كل الأسباب التى جعلتك تشعر بعدم السعادة وتشعره بالتوتر.

على الصعيد الصحى..
>

يتوقع أن تمر بأزمة صحية طارئة، كما أنه من الممكن أن تكون أزمة كبيرة، ولكن عليك أن تعود وتهتم بصحتك حتى لا تندم .

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..
>

الفترة المقبلة ستكون هى الأفضل على الرغم من أن هناك بعض الظروف الطارئة التى مررت بها مؤخراً، كذلك يفضل أن تجد لنفسك طريقا مختلفة تحقق من خلاله أحلامك فى العمل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى