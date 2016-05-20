برج الميزان حظك اليوم الجمعة 20 مايو

برج الميزان على الصعيد المهنى ..

> تخلص من توترك الزائد فى العمل، الذى قد يكون له الكثير من الأضرار عليك، كذلك يفضل أن تهتم بكل الأمور التى قمت بتأجيلها خلال الأيام الماضية، كما أنه من الضرورى أن تعود وتبحث فى أسباب الخلاف بينك وبين مديرك فى العمل. برج الميزان على الصعيد العاطفى..

> لقاء مرتقب مع الحبيب ستغير على أساسه الكثير من الأمور، كما أنه من الضرورى أن تستمع إليه، وتجد كل الأسباب التى جعلتك تشعر بعدم السعادة وتشعره بالتوتر. على الصعيد الصحى..

> يتوقع أن تمر بأزمة صحية طارئة، كما أنه من الممكن أن تكون أزمة كبيرة، ولكن عليك أن تعود وتهتم بصحتك حتى لا تندم . توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

> الفترة المقبلة ستكون هى الأفضل على الرغم من أن هناك بعض الظروف الطارئة التى مررت بها مؤخراً، كذلك يفضل أن تجد لنفسك طريقا مختلفة تحقق من خلاله أحلامك فى العمل.

شبكةعيونالإخبارية

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