4 نصائح ووصفات طبيعية لعلاج الجديرى المائى

أعراض الجدرى المائى :

تجنب الحكة من النصائح لعلاج الجديرى المائى :

الجديرى المائى من الأمراض الأكثر شيوعا بين الأطفال، ولكنه من الممكن أن يصيب البالغين أيضا وتكون أعراضه أكثر شدة .>وفقا لتقرير نشره الموقع الأمريكى " enkivillage " ، فإن الجديرى المائى يعد من الأمراض الفيروسية المعدية الناتجة عن الإصابة بأحد الفيروسات التى تعرف باسم ( VZV)، وعند الإصابة به ينتج عنه طفح جلدى أحمر اللون يبدأ فى الوجة وينتشر إلى جميع أجزاء الجسم، كما تظهر أعراض الجدرى المائى على شكل طفح جلدى وصداع وحمى وتعب شديد.>وفى هذا الإطار يقدم التقرير بعض النصائح والعلاجات المنزلية للتغلب على الجديرى المائى والتى تتضمن الآتى:

1- تجنب حكة الطفح الجلدى بأظافرك، لأنه يسبب ندبات بطيئة الالتئام وتزيد من خطر العدوى، وإذا كان طفلك لا يستطيع أن يتوقف عن الهرش يجب تقليم أظافره ووضع قفازات فى يده خصوصا فى الليل .

2- إذا كان طفلك مصابا بالجديرى المائى، فلا يجب أن يذهب إلى المدرسة حتى تتحول البثور الحمراء إلى قشور، ويتم هذا الأمر عادة بعد حوالى 10 أيام من ظهور أول الأعراض .

3-استخدام بيكربونات الصوديوم: فهو علاج عظيم للجديرى المائى، ويمكن أن تخفف من تهيج البثور والطفح الجلدى، ومن الممكن استخدامه من خلال مزيج نصف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم مع الماء والقطن، ويتم وضعها على الجدرى المائى وتترك على الجلد المصاب حتى تجف، فذلك قد يخفف من الحكة .

4- أخذ حمام بدقيق الشوفان: فإنه يعمل على تهدئة البشرة بشكل جيد ويخفف من الحكة والطفح الجلدى، ويتم ذلك عن طريق ملء حوض الاستحمام بالماء الدافئ ومزج 2 كوب من دقيق الشوفان ويتم الاستحمام به .

موضوعات متعلقة ..

بعد إعلان أنجيلينا جولى بالجديرى المائى..المرض يعطى مناعة للجسم للصغار..ويؤدى إلى خلل بالجهاز التنفسى والتهابات البنكرياس للكبار..ومرضى السكر أكثر عرضة للإصابة..ويسبب الإجهاض وتشوهات للجنين)تجديث)