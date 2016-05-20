لاعب روما: أحاول استغلال مواجهة الأهلي لإثارة إعجاب سباليتي

يرغب ليوناردو باريديس لاعب خط وسط روما في استغلال مباراة الأهلي من أجل إثارة إعجاب مدربه لوتشيانو سباليتي بعد عودته من الإعارة.

ويلتقي روما بمنافسه الأهلي وديا يوم الجمعة في الإمارات بملعب هزاع بن زايد.

وعاد اللاعب الأرجنتيني صاحب الـ21 عاما لصفوف روما بعدما قضى الموسم المنصرم معارا في صفوف إيمبولي حيث خاض 33 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع آخر.

وتحدث اللاعب الشاب لموقع روما الرسمي قائلا:"أنا سعيد للغاية بعودتي للفريق أتمنى تقديم مباراة جيدة في دبي".

وأضاف"سأحاول بالطبع استغلال مواجهة الأهلي من أجل إثارة إعجاب سباليتي قبل انطلاق الموسم الجديد".