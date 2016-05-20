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المقاولون يحقق المفاجأة الثانية.. أسقط سموحة ويقترب من البقاء

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المقاولون يحقق المفاجأة الثانية.. أسقط سموحة ويقترب من البقاء المقاولون يحقق المفاجأة الثانية.. أسقط سموحة ويقترب من البقاء

حقق المقاولون العرب مفاجأة بالفوز على حساب مضيفه سموحة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما يوم الخميس في ملعب الإسكندرية.

وحل المقاولون ضيفا على سموحة لملاقاته في إطار الجولة 29 من الدوري.

واستطاع ذئاب الجبل الفوز بهدفين دون رد ليرتفع رصيدهم إلى 34 نقطة ويرتقون للمركز الـ12 وأصبح مسأله بقائه في الدوري شبه محسومة لابتعاده عن اتحاد الشرطة بفارق 12 نقطة.

فيما تجمد رصيد سموحة عند 4 نقطة يحتل بهم المركز السادس وحرمته تلك الهزيمة من اقتناص المركز الرابع من المصري الذي يحتله بـ45 نقطة وله مباراة أقل.

سجل هدفي المباراة رامي عادل في الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء، ومحمد شعبان في الدقيقة 40.

وتعد هذه هي المباراة الثانية على التوالي التي يفوز فيها المقاولون على حساب أحد الفرق التي تتنافس على المربع الذهبي بعدما تغلب على المصري بهدفين لهدف.

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