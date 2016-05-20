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حسام عاشور يتحدث عن التجديد وميزة صلاح.. وهل يغضب من لقب ' الجندي المجهول ' ؟

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حسام عاشور يتحدث عن التجديد وميزة صلاح.. وهل يغضب من لقب ' الجندي المجهول ' ؟ حسام عاشور يتحدث عن التجديد وميزة صلاح.. وهل يغضب من لقب ' الجندي المجهول ' ؟

"يجب على الجميع أن يتأكد أولا قبل أن ينشر أي أنباء عن رفضي التجديد" هكذا تحدث حسام عاشور لاعب خط وسط الأهلي.

وينتهي تعاقد عاشور مع الأهلي في صيف عام 2017 وأكد الأهلي في وقت سابق نيته تجديد تعاقد اللاعب الملقب بمسمار خط الوسط.

وانتشرت بعض الأنباء في السياق ذاته حول رفض عاشور التجديد لرغبته في رفع قيمة تعاقده أولا.

وعن ذلك الأمر تحدث عاشور لقناة "صدى البلد" قائلا:"الأهلي بمثابة منزلي فأنا أوقع له على بياض وأترك له تقديري".

وأكمل"يجب على الجميع أن يتأكد أولا قبل أن ينشر أي أنباء عن رفضي التجديد".

أما عن مواجهة روما الودية التي ستقام يوم الجمعة بملعب هزاع بن زايد تحدث قائلا:"مباراة كبيرة وممتعة ونتمنى تقديم لقاء يليق بإسم الأهلي".

وواصل حديثه عن محمد صلاح لاعب روما"هو أحد أسرع اللاعبين في العالم فهذه هي أحد أهم مميزاته".

وبسؤاله عن هل يشعر بالغضب بسبب لقب الجندي المجهول أجاب"لا.. فأنا أؤدي ما علي دائما ولا أشغل بالي بتلك الفكرة فما يهمني هو أن الجميع يعرف قيمة ما أقدمه مع الأهلي".

أما عن عدم انضمامه لمنتخب في الفترة الأخيرة أتم"الجميع يأتي على سمعة أن عاشور لا يلعب للمنتخب، وبشكل عام أيضا لا أفكر في ذلك الأمر فأنا ألعب للأهلي وأفوز معه بالعديد من البطولات".

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