عضو إدارة سموحة لـ في الجول: طولان أخبر اللاعبين أنه لن يستمر

أكد ندير محفوظ عضو مجلس إدارة نادي سموحة أن حلمي طولان المدير الفني للفريق قد أخطر لاعبي فريقه أنه لن يستمر في الفترة المقبلة بعد الخسارة من المقاولون 2-0.

وسقط سموحة بهدفين نظيفين وهي المباراة الثانية التي يخسرها خلال تسع مواجهات أدار فيها الفريق السكندري بجانب ثلاثة تعادلات.

وقال ندير لـFilGoal.com: "طولان دخل للاعبين غرفة خلع الملابس وأكد لهم أنه لن يستمر وهذه هي المباراة الأخيرة له".

وأضاف "لست مع إقالته أو استقالته، ورأيي أن يستمر لنهاية الموسم لأنه اعتذر في وقت صعب".

ولم يحضر طولان المؤتمر الصحفي عقب المباراة التي خسرها.

ويحتل سموحة الترتيب السادس برصيد 44 نقطة بعد الخسارة، إذ أهدر فرصة احتلال الترتيب الرابع منفردا بفارق نقطتين عن المصري.