مقتل مسئول ديوان استخبارات «داعش» في العراق

ذكرت المديرية العامة لقوات مكافحة الإرهاب، التابعة لمجلس أمن إقليم كردستان في العراق عن مقتل مسؤول ديوان الاستخبارات في تنظيم “داعش” المتطرف.

وأعلنت المديرية في بيان أنه ‘‘في إطار استهداف قيادات تنظيم داعش وبعد الحصول على معلومات استخبارية من قبل المديرية العامة لقوات مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس أمن إقليم كردستان عن المدعو على الأسود، مسؤول ديوان الاستخبارات في تنظيم داعش والمشرف على أمن أبوبكر البغدادي، زعيم التنظيم، تم استهدافه مع اثنين آخرين من كبار إرهابيي التنظيم بالتنسيق مع طائرات التحالف الدولي قرب قرية تل عزبة’’. حسبما أفادت العربية نت.

وأوضح البيان إلى أنه ‘‘ بالإضافة إلى علي الأسود، قتل كل من نائب مسؤول ديوان الاستخبارات في تنظيم داعش المدعو أبو عبد الرحمن، ووالي التنظيم على قضاء الدبس المدعو قصي الراوي”.

وأعلن ستيف وارن، المتحدث بإسم قوات التحالف الدولي ضد داعش، مقتلَ قياديين بارزين في تنظيم داعش في غارة جوية في العراق، كما تم اعتقال أبو داوود المسؤول الكيمياوي لدى التنظيم.