المصرف المركزي الأمريكي قد يرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل

يُرجح أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي “المصرف المركزي” أسعار الفائدة الشهر المقبل إذا شجعت المؤشرات الاقتصادية على إتخاذ هذه الخطوة، بحسب أحدث محضر لاجتماعات المصرف.

وينتظر البنك دليل على تحسن الاقتصاد والتوظيف ومعدلات التضخم قبل إتخاذ الإجراء. حسبما أفادت بي بي سي.

ويثار القلق لدى الاحتياطي الفيدرالي بشأن عوامل خارجية بما في ذلك نتيجة الاستفتاء المرتقب بشأن بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. وكان قد أبقى على أسعار الفائدة بين 0.25 في المئة و0.5 في المئة منذ ديسمبرالماضي.

وبحسب محضر اجتماعات المصرف، فإن البيانات الاقتصادية الأخيرة جعلتهم أكثر ثقة في أن التضخم قد يصل نسبة 2 في المئة المستهدفة.

وقالت الحكومة الأمريكية هذا الأسبوع إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع إلى 0.4 في المئة في أبريل، وهو ما يعكس تكاليف الطاقة المرتفعة.

وذلك على الرغم من أن الاقتصاد الأمريكي نما بنسبة 0.5 في المئة في الربع الأول من العام الحالي – وهو أدنى معدل نمو خلال عامين – يقول الاحتياطي الفيدرالي إن الزيادة الأخيرة في معدلات التوظيف تظهر أنه النسبة ربما تتحسن.