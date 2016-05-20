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“داعشي” يفجر نفسه خلال عملية للشرطة التركية بالقرب من الحدود السورية

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“داعشي” يفجر نفسه خلال عملية للشرطة التركية بالقرب من الحدود السورية “داعشي” يفجر نفسه خلال عملية للشرطة التركية بالقرب من الحدود السورية

الشرطة التركية-
>أرشيفية

ذكرت وسائل إعلام تركية أن متشددا يرجح أن يكون من تنظيم داعش فجر نفسه، الخميس، أثناء مداهمة الشرطة لمنزل في مدينة غازي عنتاب التركية الواقعة قرب الحدود السورية.

وأفادت وكالة دوغان للأنباء بأن “إرهابيا كان في مخبأ لداعش فجر حزامه الناسف” لدى مداهمة الشرطة للمكان دون أن تذكر ما إذا كان عناصر الأمن أصيبوا في الانفجار، وتابع المصدر أن عدة سيارات إسعاف هرعت إلى المكان.

من جهتها، ذكرت وكالة الأناضول أنه ليست هناك إصابات في صفوف الشرطة، مشيرة إلى توقيف شخص كان مع الانتحاري في المنزل.

وتركيا في حالة تأهب قصوى بعد سلسلة من التفجيرات الدامية، المرتبطة بالنزاع الكردي أو تنسب إلى المتشددين، خلفت عشرات القتلى.

ومستوى التأهب كان مرتفعا، الخميس، بسبب الاحتفال بعيد الشباب والرياضة أحياء لذكرى بداية “حرب الاستقلال”، التي أطلقها عام 1919 مصطفى كمال أتاتورك.

وكان هجوم بسيارة مفخخة في الأول من مايو ضد مقر للشرطة في غازي عنتاب، بعد أسبوع من زيارة العديد من القادة الأوروبيين للمدينة بينهم المستشارة أنغيلا ميركل، قد أسفر عن مقتل 3 عناصر من الشرطة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي أوقع أيضا 21 جريحا، إلا أن وزير الداخلية نسبه إلى “عضو في منظمة إرهابية مرتبطة بداعش”.

ويبدو أن تركيا المشاركة في التحالف الدولي ضد المتشددين قد زادت وتيرة عملياتها ضد التنظيم المتطرف في شمال سوريا، حيث يسيطر المتشددون على مناطق عند الحدود التركية.

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