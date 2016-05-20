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إطلاق ميزة خريطة «الفيس بوك» الحية للجميع

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إطلاق ميزة خريطة «الفيس بوك» الحية للجميع إطلاق ميزة خريطة «الفيس بوك» الحية للجميع

ميزة خريطة الفيس بوك الحية

 

اطلق موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، اليوم الخميس، ميزة “خريطة فيسبوك الحية”Facebook Live Map لمستخدميه على الويب، وذلك بعد اطلاقها أول مرة مطلع شهر أبريل الماضي إلى جانب عدد من المزايا الأخرى.

وتمكن الخريطة لمستخدمي التواصل الاجتماعي مشاهدة ما يبثه المستخدمون الآخرون من أي مكان في العالم مباشرة، بشرط أن يكون البث متاحًا للعامة. حسبما أفادت العربية نت.

وتُظهر الصفحة الخاصة بخريطة فيس بوك الحية ما يُبث على الموقع في الوقت الحالي، وذلك على شكل نقاط زرقاء كل من موقعه، ويمكن الاطلاع على هذه الفيديوهات من خلال وضع مؤشر الفأرة على النقاط المراد مشاهدتها.

وبالنقر على أي نقطة من هذه النقاط يظهر الفيديو الحي الخاص بها في وسط الشاشة مع اسم الناشر وعدد المشاهدين وزمن بداية البث، مع إمكانية الإعجاب أو التعليق على الفيديو، كما يظهر أسفل الشاشة مجموعة المقاطع المقترحة من قبل فيسبوك. وتهدف الخريطة إلى مساعدة محبي الفيديو الحي على التعرف على ناشرين جدد.

يُذكر أن الحال كان مقتصرًا قبل ذلك على مشاهدة البث الخاص فقط بالأصدقاء والصفحات التي يُعجب بها المستخدم. وكان فيس بوك أعلن يوم 6 أبريل الماضي عن الخريطة الحية إلى جانب عدد من المزايا الجديدة التي تهدف لجعل خدمة البث المباشر فيس بوك لايف” Facebook Live أكثر تفاعلًا، مما يؤهلها لتكون منافسًا قويًا لخدمة بريسكوب من تويتر المخصصة لهذا الغرض.

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