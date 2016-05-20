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المخرج عثمان أبو لبن يعلن عن فقد 4 أشخاص من عائلته بالطائرة المصرية المنكوبة

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المخرج عثمان ابو لبن

المخرج عثمان ابو لبن

مراسل«ONA»:

يعيش المخرج عثمان أبو لبن، حالة من الحزن الشديد، عقب وفاة 4 من أسرته في حادث الطائرة المصرية المنكوبة .

وأعلن «أبو لبن» فقدان 4 من عائلته هم، «عمه صلاح أبو لبن ، وابن عمه غسان أبو لبن ، وزوجة عمه سحر قويدر ، وزوجة ابن عمه ريم السباعي».

وواسي «أبو لبن»نفسه عبر حسابه الشخصي «فيسبوك»، قائلًا «إنا لله وإنا إليه راجعون، صلاة الغائب علي المغفور لهم بإذن الله ، عمي صلاح أبو لبن ، وابن عمي غسان ابو لبن ، وزوجه عمي سحر قويدر ، وزوجة إبن عمي ريم السباعي ، بعد صلاة الجمعة في جامع السلطان الحسين شارع العروبة، يا رب ارحمهم واغفر لهم واجعل مثواهم الفردوس الأعلي».

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