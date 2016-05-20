الديلى ميل: 70٪ من الأمراض المنقولة بالمستشفيات سببها عدم غسل الأيدى

عدوى المستشفيات تؤثر على ما يقرب من مليون شخص فى الولايات المتحدة الأمريكية كل عام، كما أن 100 ألف منهم يموتون.

وفى هذا السياق، قال باحثون وفقا لما أوردته صحيفة "الديلى ميل "إن ما يقرب من 70% من هذه الإصابات يمكن تجنبها إذا كان العاملون فى مجال الرعاية الصحية يتبعون البروتوكولات الموصى بها، والتى تشمل نظافة اليدين.

ووجد الباحثون فى المستشفى العام فى فيينا بالنمسا من عام 1840 أن النساء اللواتى وضعن فى عنبر واحد كانت لديهن معدلات عالية جدا من العدوى والوفاة مقارنة مع النساء فى جناح آخر.

ووجدوا أيضًا أنه عندما يغسل الطلاب والأطباء أيديهم بمحلول مطهر الذين يجرون التشريح قبل فحص النساء أثناء الولادة، انخفضت العدوى ووفيات الأمهات بنسبة 90% فى هذا الجناح.

الجدير بالذكر أن دراسة بحثية أجريت فى عام 2010 على نظافة اليدين فى المستشفيات فى جميع أنحاء العالم أثبتت أن 40% فقط من العاملين فى مجال الرعاية الصحية يتبعون المبادئ التوجيهية لنظافة اليدين الموصى بها، والتى تشمل على الأقل التأكد من نظافة اليدين قبل وبعد ملامسة المريض.

وأضاف الباحثون أن هناك الكثير من الأسباب التى تؤدى إلى عدم النظافة، تشمل:

>• المصارف أو المناديل ليست دائما فى مكان مناسب فى المستشفيات.

>• عندما يذهب الطبيب أو الممرضة لتنظيف أيديهم، قد لا يكون هناك صابون أو مطهر اليد.

>• يقلق بعض العاملين فى مجال الرعاية الصحية إزاء جفاف الجلد.

>• البعض لا يقتنعون أن نظافة اليدين أمر مهم.

نشرت نتائج الدراسة مؤخرًا عبر موقع "الديلى ميل" البريطانى، وذلك فى التاسع عشر من شهر مايو الجارى.

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