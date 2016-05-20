مقتل 16 مدنيا بينهم 6 أطفال فى قصف لقوات النظام بوسط سوريا

أعلن المرصد السورى لحقوق الانسان، الخميس أن 16 مدنيا على الاقل قتلوا بينهم ستة أطفال، خلال قصف جوى لقوات النظام السورى على عدد من البلدات فى وسط البلاد.

وقال المرصد ان احد عشر مدنيا بينهم ثلاثة اطفال قتلوا عندما انهمرت براميل متفجرة على بلدة الحولة وعدة قرى مجاورة.

ويواجه النظام بانتقادات دولية حادة بسبب استخدامه للبراميل المتفجرة، الا انه ينفى ان يكون يستخدمها.

وقال رامى عبد الرحمن مدير المرصد ان خمسة مدنيين اخرين بينهم ثلاثة اطفال قتلوا فى وقت سابق من النهار فى غارات للنظام على مدينة الرستن المحاصرة.

وتعتبر مدينة الرستن احدى اخر معاقل الفصائل المسلحة المعارضة فى محافظة حمص، وهى محاصرة منذ العام 2012 وتتعرض لقصف عنيف منذ اسابيع عدة.