العبادى: تحرير الرطبة من داعش يبشر بأن النصر النهائى على التنظيم الارهابى بات قريبا

اعتبر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى تحرير قضاء "الرطبة" جنوب غربى الأنبار من قبضة تنظيم(داعش) الإرهابى "بشرى بأن النصر النهائى على التنظيم بات قريبا"، وهو ما يتطلب من الجميع الوقوف مع القوات المسلحة لاستكمال تحرير أرض العراق من عصابات الإرهاب.

وقال العبادي، فى تصريح صحفى للتهنئة بتحرير الرطبة اليوم الخميس، ان الانتصارات على داعش تحققت بسواعد وتضحيات القوات العسكرية من جيش وشرطة وحشد شعبى ستدفعنا للمضى فى عملية تحرير الأراضى واعادة النازحين، لافت إلى أن المعركة مع الارهاب تمثل أولوية لدى الحكومة بالرغم من التحديات التى تواجهها.

ومن جانبه، رأى رئيس كتلة"بدر" النيابية قاسم الاعرجى ان تحرير الرطبة جعل وضع داعش هزيلا من الناحية العسكرية واللوجستية وأحبط معنويات عناصره.

وقال الاعرجي، فى تصريح صحفى ، ان تحرير الرطبة إنجاز كبير وضربة قاصمة للإرهاب، داعيا إلى استثمار هذا النصر والبدء بتحرير الفلوجة شرقى الأنبار من قبضة داعش.