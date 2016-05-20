محافظ سوهاج: صرف 10 آلاف جنيه لكل أسرة متضررة من حريق "برخيل"

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، فى بيان له، عن صرف مديرية التضامن الاجتماعى 10 آلاف جنيه لكل أسرة من المضارين من الحريق الذى وقع بنجع الزرابى بالوحدة المحلية لقرية برخيل مركز البلينا أول أمس، وذلك بعد موافقة وزيرة التضامن الاجتماعى بمضاعفة المبلغ للإعانات الآجلة من 5 آلاف جنيه إلى 10 آلاف جنيه.

وأوضح محمد عبد السلام، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، أنه تم تسليم الشيكات الخاصة لعدد 16 أسرة من المضارين من حريق نجع الزرابى بمركز البلينا اليوم، وهى إعانة آجلة بناء على موافقة وزارة التضامن الاجتماعى كما تم صرف إعانة عاجلة.

وأضاف عدلى أبوعقيل، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، بأنه عند حدوث الحريق انتقلت أجهزة الوحدة المحلية للمركز والقرية والحماية المدنية، وبعد السيطرة على الحريق تم تشكيل لجنة الأزمة من الوحدة المحلية والتضامن الاجتماعى والطب البيطرى لحسر الخسائر وصرف الإعانات من الهلال الأحمر والتضامن الاجتماعى للمضارين.

- حريق يلتهم 11 منزلاً بقرية زرابى برخيل فى محافظة سوهاج

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