ننشر صورا جديدة لضحايا الطائرة المصرية المنكوبة من أبناء الغربية

ينشر "اليوم السابع" صورا جديدة لضحايا الطائرة المصرية المنكوبة من أبناء محافظة الغربية، وهما الشاب أمجد أبو محمد من قرية شبرابابل مركز المحلة وعلاء تقى الدين من قرية سبرباى مركز طنطا.

وكان أهالى قرية ميت بدر حلاوة بمركز سمنود فى الغربية، أكدوا أن طائرة مصر للطيران المنكوبة أثناء رحلة عودتها من فرنسا إلى القاهرة، بين ركابها 7 شباب من أبناء القرية كانوا يعملون فى فرنسا وقادمين فى تلك الرحلة.

وحصل "اليوم السابع" على أسماء 9 مصريين من أبناء محافظة الغربية كانوا على متن الطائرة المصرية المنكوبة والتى أقلعت من فرنسا إلى القاهرة، وهم "خالد الطنطاوى 35 سنة متزوج من مصرية ولديه ولد، وخالد عبد الخالق علام -40 سنة- متزوج من فرنسية، وهيثم سمير بديح- 35 سنة- وزوجته المغربية وطفلته 4 سنوات، وخالد نملة، وخالد علام، ومحمد مجدى، امجد ابو محمد، علاء تقى الدين"

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