حازم الشريف يكشف لسيدتي سر الحادث الذي تعرض له

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر تعرض محبوب العرب الفنان حازم الشريف لحادث سير أدخله العناية المشددة في دبي، موقع مجلة "سيدتي" اتصل بالفنان حازم الذي نفى الخبر، وأكد بأنه بصحة جيدة وهو الآن في بيروت يقوم بتسجيل أغنية جديدة سيطلقها قريباً، وعن هذه الإشاعة قال شريف: "إن من تعرض للحادث هو صديق مقرب لي، وهذا ما جعل البعض يفكر بأنني أنا من تعرض للحادث كوننا صديقين مقربين، وأغلب وقتنا نكون سوياً في دبي".

من ناحية أخرى حققت أغنية «معقولة» انتشاراً واسعاً ووصلت نسبة المشاهدة لأكثر من نصف مليون متابع خلال الفترة الماضية.