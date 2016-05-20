الفنان البير بوياجيان يتعاون مع الفنانة ليا مخول

قرر الفنان وعازف الايقاع البير بوياجيان افتتاح شركته الخاصة للانتاج الموسيقي "A2B Music Production" وذلك بعد مشاركته في برنامج المواهب ستار اكاديمي في موسميه العاشر والحادي عشر كأستاذ إيقاع، حيث شعر انه يستطيع تبني مواهب شابة في عالم الغناء الغربي - الشرقي او ما يسمى بال "Fusion".

وقام البير بإختيار خريجة برنامج ستار أكاديمي ١٠ اللبنانية ليا مخول كخطوة أولى للانضمام الى شركته وهي التي اشتهرت بغنائها بعدة لغات اجنية اضافة الى مشاركتها بأهم اللوحات الغنائية الراقصة على مسرح ستاراك حيث تخطت "بامبو" بمشاركة البير المليوني مشاهدة على يوتيوب خاصة انها كانت اول ريمكس مباشر على المسرح.

وقد شاركت ليا مخول يوم الثلاثاء ١٧ ايار/مايو الحالي في حفل شبابي ضخم أقيم في الجامعة الاميركية للعلوم والتكنولوجيا في العاصمة اللبنانية بيروت حيث غنت أجمل الاغاني مع الجمهور الذي تفاعل معها.

وعن الحفل وانضمامها للشركة تقول ليا: "انضممت مؤخراً الى A2B Music Production للفنان البير بوياجيان الذي كان استاذي في برنامج ستار اكاديمي وامن بموهبتي وكنت افكر منذ فترة ان اتعاون معه فنياً خاصة وانه يفكر مثلي ويشجعني دائماً وانا معجبة كثيراً بالفن الذي يقدمه واتوقع ان احقق معه كافة احلامي الفنية لاننا بدأنا جدياً بالتحضير لاطلاق اغنية منفردة على طريقة "Fusion".

وختمت ليا بالقول: "سعيدة جداً ان جمهوري لا يزال الى جانبي يحبني ويدعمني ولم ينساني كما يحصل عادةً مع متخرجي برامج الهواة لذلك اشكرهم واقول لهم انني مستمرة وانتظروا اعمالي الجديدة قريباً".