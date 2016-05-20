راغب علامة يحتفل بعيد ميلاد إبنه خالد...يا أغلى من الغلا

إحتفل الفنان راغب علامة وزوجته جيهان بعيد ميلاد إبنهما الكبير خالد الذي أكمل الـ 18 عاماً.

راغب وجيهان وإبنهما الصغير أيمن، نشروا صوراً عائلية تجمعهم بخالد خلال الاحتفال بعيد ميلاده.

راغب علامة هنأ ابنه الكبير قائلا "نحتفل بعيد ميلاد ولدي خالد الذي يكمل عامه الـ 18 . عقبال المية يا أغلى من الغلا"، كما نشر صورة لعكة عيد ميلاده وعلق تحتها" كعكة عيد ميلاد خالد التي أهداها له أصدقاءه والتي ترمز إلى نوع سيارته".

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