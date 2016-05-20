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مفاجأة: ممثلة معتزلة ضمن ضحايا الطائرة المصرية

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الخميس 19-05-2016 22:11

كشفت مصادر من داخل فريق عمل شركة للطيران أن رئيس طاقم الضيافة ميرفت زكريا زكي محمد التي قضت نحبها فجر اليوم الخميس بحادث الطائرة المصرية العائدة من باريس، هي نفسها الفنانة المعتزلة ميرفت عفيفي التى شاركت منذ 20 عاما فى الجزء الأول من المسلسل الكبير "رحلة أبو العلا البشري"، واعتزلت بعدها لتحقق حلمها فى الانضمام لطاقم الطيران، ولم تقدم شخصيتها "هالة عوض" فى الجزء الثاني.

ميرفت كانت تقوم برحلتها الأولى كرئيس لطاقم الضيافة، وقد غيرت اسمها الفني، واستعادت اسمها الرسمي منذ انضمت لفريق عمل شركة مصر للطيران ، بعد مشاركة وحيدة في عالم الفن بمسلسل أبو العلا البشري أمام الفنان الكبير الراحل محمود مرسي، حيث كانت واحدة من الوجوه الجديدة وقتها مع النجمة صابرين، ولكنها لم تحظ بفرص جديدة في عالم الفن، وتصادف اجتيازها للاختبارات اللازمة للانضمام لطاقم الضيافة بشركة مصر للطيران، فقررت التفرغ لمهنتها الجديدة وابتعدت تماما عن الوسط الفني.

 

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