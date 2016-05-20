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سما المصري على خطى كيم كرداشيان

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الخميس 19-05-2016 22:17

علقت الفنانة الاستعراضية سما المصري على تأمينها على مؤخرتها بملغ 250 ألف يورو قائلة لـ"سيدتي نت" إنها حرة ما لم تضر أحداً، ومن حقها التأمين على أي جزء في جسدها.

وتعد سما المصري أول فنانة مصرية تلجأ إلى تأمين مؤخرتها سيراً على خطى نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان.

وكانت سما قد نشرت مؤخراً صوراً عديدة لها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي تبرز فيها جسدها بصورة مستفزة ما عرضها للكثير من الانتقادات.

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