OUDESIRE عطر جديد من AJMAL

"أجمل".. اسم أصبح مرادفاً للعطور ومستحضرات العناية بالجمال الجذّابة بفضل تاريخها العريق والغني في فنون صناعة العطور في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى المنتجات العطرية العربية التقليدية والعالية الجودة للجسم والبيت. وكعلامة تجارية تتمتع بخبرة ومعرفة اكتسبتها على مدى أكثر من 65 سنة في فنون صناعة العطور المعقّدة، أرست عطور "أجمل" لنفسها مكانة مرموقة في صناعة العطور الإقليمية كمبتكر مبدع في تركيب العطور وكرائد في تسويق المنتجات العطرية المحلية في الأسواق العربية والغربية.

أطلقت "أجمل" أولى مجموعاتها المميزة تحت العلامة التجارية "سلسلة W" مع تقديم أربعة إصدارات ناجحة في خشب العنبر، خشب الهاتكورا، خشب الصندل وخشب الورد. تبع ذلك إطلاق سلسلة من المسك حملت أسماء عنبر مسك، كوير مسك وفيوليت مسك. وبالسير في تقليد نجاحاتها الماضية، تفتخر "أجمل" بتقديم أحدث تكرار لها ضمن السلسلة مع خلطة للجنسين أطلقت عليها اسم "عوديزاير" (Oudesire). تشتهر "أجمل" عبر المنطقة بخلطاتها من دهن العود أو التي ترتكز عليه، وبارتقائها في الابتكارات التي تُرضي الحساسيات العطرية في المنطقة.

خلطة مشرقة معززة بدهن العود...

يجمع "عوديزاير" خلطة عالية الجاذبية من المسك والعنبر مع نفحات علوية أكثر خفّة تولّد عطراً فريداً وعصرياً، يحافظ على تراث خلطات العطور الشرقية في حين يضمِّنها تأثيرات غربية. تضفي النفحات العلوية من زهور البرتقال، الورد، الياسمين والبرغاموت طابعاً صيفياً إلى العطر، قبل أن يتبعها قلب حاد وفاكهي يضم الزنجبيل، توت العلّيق الأحمر والكشمش الأسود. أخيراً، تحتل نفحات القاعدة قلب الحدث عندما يلتقي عبير العود القوي بنفحات أساسية أخرى من العنبر، خشب الصندل والمسك لتطلق هذه المكونات معاً عبيراً آسراً. وباحتوائها للعطر الفاخر، تضفي القارورة الذهبية الزجاجية لمسة من الأناقة إلى أي طاولة لمستحضرات التجميل وتشير إلى العطر السائل الذهبي الذي يختبئ في داخلها. بتصميمه للأفراد الفائقي الرقي والأناقة، يُعتبر "عوديزاير" عطراً رمزياً مصمماً ليفيض بطابع عصري مع لمسة من التقاليد العريقة. وتعليقاً على طرحه، يقول عبدالله أجمل، المدير العام لشركة أجمل للعطور: "نعمل على ابتكار تحف لعملائنا وروائع تتنقل بهم بين الطابع العصري والتقاليد، ومع "عوديزاير" نقدم لهم القدرة للقيام بذلك. إنه هالة مشرقة من العطر تم إبداعها باستخدام أرقى المكونات الشرقية فقط، ونحن متفائلون أن العطر سينجح بصورة رائعة للغاية."

قائمة الأسعار:

عوديزاير (Oudesire) 100 مل – 750 درهماً إماراتياً، 750 ريالاً سعودياً، 62.50 ديناراً كويتياً، 77.50 ديناراً بحرينياً، 750 ريالاً قطرياً، 80 ريالاً عمانياً