مكياج الأساس المذهل جديد Mac

ها نحن ذا مرة أخرى نعيد تعريف مثيلك الأمثل، وذلك بفضل Matchmaster Shade Intelligence Compact الجديد. مكياج الأساس المذهل هذا الذي لا يبدو للعيان يمنح تغطية تظهر أصل لون البشرة الطبيعي ولا تخفيه. علبته المدمجة الفريدة على هيئة وسادة مع تركيبته السائلة الشفافة إلى جانب تقنيتنا المتميزة Shade Intelligence تضفي معاً إتقاناً وتغطية لونية حقيقية، مع إظهار بشرتك الطبيعية من خلاله. نظام التسليم الأكثر تطوراً الخاص به يمنح انسيابية رائعة للتركيبة بطبقة فائقة الرقة، فيضفي لمسة نهائية طبيعية وتغطية شفافة إلى متوسطة وقابلة للبناء.

Matchmaster Shade Intelligence Compact

1.0 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0

Matchmaster Concealer

1.0 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0

197SH Duo Fibre Square Brush