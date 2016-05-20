أخبار عاجلة

«هيونداي» تطرح «أزيرا» الجديدة في الشرق الأوسط -
«أجايي» يعود لقائمة الأهلي أمام الاتحاد السكندري -
مران الأهلي| فقرة ترفيهية و«عبدالحفيظ» يشارك في تدريب الحراس -
الأخبار - تشييع جنازة العميد نجوى الجيار التى إستشهدت أمس فى حادث تفجير بالكنيسة المرقسية -
إسكان النواب" تستدعي ٤ وزراء لحل أزمة "الأحوزة العمرانية" -
بالصور.. كيف يتم التقاط الصور الاحترافية؟ -
بالصور.. مواطنو البحيرة يتبرعون بالدم لمصابي تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالصور.. جنازة العميد "نجوى" تتحول لمظاهرة حاشدة.. والنساء تودعها بالزغاريد -
بالصور.. محافظ بني سويف يعزي مطران ببا في ضحايا كنيستي مارجرجس والمرقسية -
الأخبار - من أمام مجلس النواب تفاصيل تأجيل إجتماع وزيري العدل والداخلية مع مجلس النواب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

مكياج الأساس المذهل جديد Mac

Google+ Print

الخميس 19-05-2016 17:05

ها نحن ذا مرة أخرى نعيد تعريف مثيلك الأمثل، وذلك بفضل Matchmaster Shade Intelligence Compact الجديد. مكياج الأساس المذهل هذا الذي لا يبدو للعيان يمنح تغطية تظهر أصل لون البشرة الطبيعي ولا تخفيه. علبته المدمجة الفريدة على هيئة وسادة مع تركيبته السائلة الشفافة إلى جانب تقنيتنا المتميزة Shade Intelligence تضفي معاً إتقاناً وتغطية لونية حقيقية، مع إظهار بشرتك الطبيعية من خلاله. نظام التسليم الأكثر تطوراً الخاص به يمنح انسيابية رائعة للتركيبة بطبقة فائقة الرقة، فيضفي لمسة نهائية طبيعية وتغطية شفافة إلى متوسطة وقابلة للبناء.
Matchmaster Shade Intelligence Compact
1.0 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0
Matchmaster Concealer
1.0 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0
197SH Duo Fibre Square Brush

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي