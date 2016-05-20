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BROW TECH SHAPING POWDER من سماش بوكس

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BROW TECH SHAPING POWDER من سماش بوكس BROW TECH SHAPING POWDER من سماش بوكس

الخميس 19-05-2016 17:55

"الحواجب الممتلئة المنسقة جيداً هي بمثابة إطار لأي مظهر. هذه البودرة الجديدة أصبحت مرجعي لإضافة التحديد، الكثافة والشكل حيث أنها تتحمل أضواء الستوديو القوية وتدوم طويلاً".
لوري تايلور ديفيس، رائد فن الماكياج الاحترافي عالمياً لدى سماش بوكس

فكري: دعم كبير لقوس الحاجب
ما هو: هل قمت بإزالة شعيرات حواجبك بالخطأ؟ كلنا مررنا بهذه الحالة. هل لديك بقع فارغة نتيجة لثقوب قديمة؟ لا بأس. المحترفين لدى سماش بوكس كوزمتيكس يهتمون جميعاً بالمظهر عن قرب، لذا فهم يعرفون مدى أهمية شكل الحاجب المثالي. تأتي هنا Brow Tech Shaping Powder – البودرة الأولى من نوعها في منح الكثافة حيث يمكنها بناء الحاجب الذي تحلمين به. هذه البودرة فائقة النعومة تحاكي مظهر الشعيرات الطبيعية، لذا من السهل تفادي ذلك المظهر المريع. إضافةً إلى أنه ثبت أنها تدوم طوال اليوم، لذا فإن حواجبك لن تذهب إلى أي مكان إلى أن تقرري أنت ذلك.

كيف تعمل: تم تصميمها بتركيبة مبتكرة تدوم طويلاً، هذه البودرة القابلة للبناء تلتصق بحواجبك، فتمنحها الامتلاء والحجم الفوري. أداة التطبيق الدقيقة توزع البودرة بشكل متساوٍ على المناطق الفارغة، فتحاكي نمو الشعر الحقيقي. البودرة تجعلك تتحكمين بالتحديد لتتمكني من الانتقال بسرعة من شكل الحواجب الطبيعية المحددة إلى الكبيرة والجريئة.

طريقة الاستخدام:
• رجي المنتج جيداً وهزي العصا لإزالة البودرة الزائدة. ضعي البودرة على مركز الحاجب لتحديد القوس. أكملي ملء بقية الحاجب بنفس اتجاه نمو الشعر بتمريرات قصيرة. لمظهر أكثر تركيزاً، مرري جانب أداة التطبيق على طول حاجبك.

الألوان المتوفرة: Blonde، Taupe، Brunette، Dark Brown

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سيدتي