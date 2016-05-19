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دراسة: استخدام الحامل للزجاجات البلاستيكية يعرض مولودها للسمنة

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دراسة: استخدام الحامل للزجاجات البلاستيكية يعرض مولودها للسمنة دراسة: استخدام الحامل للزجاجات البلاستيكية يعرض مولودها للسمنة
كشفت دراسة أمريكية جديدة، عن أن استخدام المرأة الحامل لزجاجات البلاستيك، يرفع مخاطر إصابة الأطفال بالسمنة، ويرجع ذلك لاحتوائها على مادة "البيسفينول" الكيميائية، وهى المسئولة عن هذه المشكلة لدى الأطفال، ووجد أن الأمهات الحوامل اللاتى يتعرضن لهذه المادة الكيميائية المتواجدة فى زجاجات البلاستيك وأوانى الطعام يلدن أطفالا لديهم فرصة أكبر للإصابة بالسمنة قبل سن الـ 7 سنوات .

وحسب الدراسة التى أوردها موقع "بولد سكاى" الهندى فقد أثبتت اختبارات البول أن أكثر من 90 فى المائة من السيدات اللواتى استخدمن زجاجات بلاستيكية أثناء الحمل لديهن مواد كيميائية ضارة، وعندما درس الباحثون أطفالهن وجدوا أن متوسط مؤشر كتلة أجسامهم كانت أعلى مقارنة مع الأطفال الذين لم تستخدم أمهاتهم الزجاجات البلاستيكية أثناء الحمل .

وأثبتت هذه الدراسة أن التعرض لمادة "البيسفينول" أثناء الحمل، يمكن أن يؤثر على عملية التمثيل الغذائى للطفل، ووجد الباحثون أن هذه المادة تسبب مشاكل صحية أخرى مثل أمراض القلب ومرض السكر والاكتئاب والقلق والربو لدى البالغين .


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