رئيس "الدولية للأورام": نسب شفاء سرطان البروستاتا تضاعفت بالعلاج الهرمونى

نظمت الجمعية الدولية لأورام الجهاز الهضمى والمسالك البولية" IGILUC "مؤتمرها الدولى الخامس برئاسة الدكتور هشام الغزالى أستاذ علاج الأورام بطب عين شمس بحضور 20 خبيرا أجنبيا وأكثر من 1000 طبيب من مختلف أنحاء العالم.

وقال الدكتور هشام الغزالى أستاذ علاج الأورام بطب عين شمس ورئيس الجمعية والمؤتمر أنه تمت مناقشة 140 ورقة علمية و5 ورش عمل، وسيتم إصدار توصيات وبروتوكولات لعلاج أورام القولون المنتشرة بالكبد وأورام الكلى والبروستاتا لوجود نخبة من خبراء الأورام من مصر والوطن العربى والعالم تحت مظلة وزارة الصحة وجامعة عين شمس والمعهد القومى للأورام.

وأكد الدكتور هشام الغزالى فى محاضرة له أن نسب الشفاء من سرطان البروستاتا المنتشرة والتى تستجيب للعلاج الهرمونى قد تضاعفت بإضافة العلاج الكيميائى للهرمونى من البداية، وأدت هذه الطريقة إلى تقليل احتمالات الوفاة من المرض بنسبة 80 % .

وأكد أنه قد أجريت عدة دراسات على هذه الطريقة من العلاج بالولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا ،كما ظهرت نتائج دراسات استقصائية عن هذه الطريقة من العلاج، وأكدت فعاليتها فى زيادة نسب الشفاء وتقليل الوفاة من المرض مما أدى إلى وضع هذه الطريقة ضمن التوصيات العالمية " NCCN "" الشبكة القومية للأورام بالولايات المتحدة الأمريكية "،وتوصيات الجمعية الأوروبية للأورام ،كما ظهرت فى توصيات المؤتمر هذا العام مما سيغير طريقة علاج أورام البروستاتا فى مصر بعد اتفاق أساتذة علاج الأورام وأساتذة المسالك البولية ، موضحا أنه تم الإعلان عن عدة أدوية جديدة تساعد فى زيادة نسب الشفاء فى أورام القولون المنتشرة وأورام الكلى والمعدة والبروستاتا.

من جانبه قال البروفوسير هانز شمول أستاذ علاج الأورام بجامعة هال بألمانيا رئيس الجمعية الأوروبية لأورام الجهاز الهضمى والكبد، أن هناك دراسة حديثة ربما تساعد كثيرا من مرضى أورام المستقيم فى العالم الاستغناء عن جراحة تحويل المسار فى بعض أنواع أورام المستقيم ،والتى استجابت بشكل كامل مع العلاج الإشعاعى والكيميائى، إلا أنه يلزم متابعة هذه الدراسة جيدا قبل إقرارها كوسيلة بديلة للعلاج.

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