أخبار عاجلة

«هيونداي» تطرح «أزيرا» الجديدة في الشرق الأوسط -
«أجايي» يعود لقائمة الأهلي أمام الاتحاد السكندري -
مران الأهلي| فقرة ترفيهية و«عبدالحفيظ» يشارك في تدريب الحراس -
الأخبار - تشييع جنازة العميد نجوى الجيار التى إستشهدت أمس فى حادث تفجير بالكنيسة المرقسية -
إسكان النواب" تستدعي ٤ وزراء لحل أزمة "الأحوزة العمرانية" -
بالصور.. كيف يتم التقاط الصور الاحترافية؟ -
بالصور.. مواطنو البحيرة يتبرعون بالدم لمصابي تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالصور.. جنازة العميد "نجوى" تتحول لمظاهرة حاشدة.. والنساء تودعها بالزغاريد -
بالصور.. محافظ بني سويف يعزي مطران ببا في ضحايا كنيستي مارجرجس والمرقسية -
الأخبار - من أمام مجلس النواب تفاصيل تأجيل إجتماع وزيري العدل والداخلية مع مجلس النواب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

رئيس "الدولية للأورام": نسب شفاء سرطان البروستاتا تضاعفت بالعلاج الهرمونى

Google+ Print
رئيس "الدولية للأورام": نسب شفاء سرطان البروستاتا تضاعفت بالعلاج الهرمونى رئيس "الدولية للأورام": نسب شفاء سرطان البروستاتا تضاعفت بالعلاج الهرمونى
نظمت الجمعية الدولية لأورام الجهاز الهضمى والمسالك البولية" IGILUC "مؤتمرها الدولى الخامس برئاسة الدكتور هشام الغزالى أستاذ علاج الأورام بطب عين شمس بحضور 20 خبيرا أجنبيا وأكثر من 1000 طبيب من مختلف أنحاء العالم.

وقال الدكتور هشام الغزالى أستاذ علاج الأورام بطب عين شمس ورئيس الجمعية والمؤتمر أنه تمت مناقشة 140 ورقة علمية و5 ورش عمل، وسيتم إصدار توصيات وبروتوكولات لعلاج أورام القولون المنتشرة بالكبد وأورام الكلى والبروستاتا لوجود نخبة من خبراء الأورام من والوطن العربى والعالم تحت مظلة وزارة الصحة وجامعة عين شمس والمعهد القومى للأورام.

وأكد الدكتور هشام الغزالى فى محاضرة له أن نسب الشفاء من سرطان البروستاتا المنتشرة والتى تستجيب للعلاج الهرمونى قد تضاعفت بإضافة العلاج الكيميائى للهرمونى من البداية، وأدت هذه الطريقة إلى تقليل احتمالات الوفاة من المرض بنسبة 80 % .

وأكد أنه قد أجريت عدة دراسات على هذه الطريقة من العلاج بالولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا ،كما ظهرت نتائج دراسات استقصائية عن هذه الطريقة من العلاج، وأكدت فعاليتها فى زيادة نسب الشفاء وتقليل الوفاة من المرض مما أدى إلى وضع هذه الطريقة ضمن التوصيات العالمية " NCCN "" الشبكة القومية للأورام بالولايات المتحدة الأمريكية "،وتوصيات الجمعية الأوروبية للأورام ،كما ظهرت فى توصيات المؤتمر هذا العام مما سيغير طريقة علاج أورام البروستاتا فى مصر بعد اتفاق أساتذة علاج الأورام وأساتذة المسالك البولية ، موضحا أنه تم الإعلان عن عدة أدوية جديدة تساعد فى زيادة نسب الشفاء فى أورام القولون المنتشرة وأورام الكلى والمعدة والبروستاتا.

من جانبه قال البروفوسير هانز شمول أستاذ علاج الأورام بجامعة هال بألمانيا رئيس الجمعية الأوروبية لأورام الجهاز الهضمى والكبد، أن هناك دراسة حديثة ربما تساعد كثيرا من مرضى أورام المستقيم فى العالم الاستغناء عن جراحة تحويل المسار فى بعض أنواع أورام المستقيم ،والتى استجابت بشكل كامل مع العلاج الإشعاعى والكيميائى، إلا أنه يلزم متابعة هذه الدراسة جيدا قبل إقرارها كوسيلة بديلة للعلاج.


>أطباء يعلنون طرح علاجات جديدة لسرطان المعدة.. وثورة فى علاج سرطان الكلى والبروستاتا.. أستاذ بمعهد الأورام: الجهاز المناعى قادر على قتل مليون خلية سرطانية بالجسم.. والحالة النفسية تقى من الإصابة بالمرض

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر

8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس

8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس

وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم

وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم