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الرئيس السيسي يوجه بفتح تحقيق ويأمر بتكثيف عمليات البحث حول الطائرة المفقودة

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الرئيس السيسي يوجه بفتح تحقيق ويأمر بتكثيف عمليات البحث حول الطائرة المفقودة الرئيس السيسي يوجه بفتح تحقيق ويأمر بتكثيف عمليات البحث حول الطائرة المفقودة

أعلنت رئاسة الجمهورية أنها تتابع الإجراءات والجهود المتواصلة للبحث عن طائرة للطيران التي فُقدت خلال رحلتها القادمة من باريس.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقيام جميع أجهزة الدولة المعنية بما فيها وزارة الطيران المدني ومركز البحث والإنقاذ التابع للقوات المسلحة والقوات البحرية والجوية بتكثيف عمليات البحث عن الطائرة المصرية واتخاذ كافة التدابير اللازمة للتوصل إلى حطام الطائرة بالتعاون والتنسيق مع الدول الصديقة.

كما وجه الرئيس ببدء عمل لجنة التحقيق التي تم تشكيلها من جانب وزارة الطيران بشكل فوري للوقوف على ملابسات حادث اختفاء الطائرة المصرية والتعرف على أسبابه.

أ ش أ

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