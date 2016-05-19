السيسي يبحث هاتفيا مع رئيس وزراء اليونان عمليات البحث عن طائرة”مصر للطيران”

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، حيث استعرضا الموقف بالنسبة لعمليات البحث عن حطام طائرة “مصر الطيران”، التي فقدت فجر اليوم وكانت في طريقها من باريس إلى القاهرة، وعلى متنها 66 راكبا.

وعبر رئيس الوزراء اليوناني عن حرص بلاده على تقديم كافة أوجه الدعم والتعاون مع مصر بشكل كامل من أجل التعرف على ملابسات الحادث وأسبابه، لاسيما في ضوء ما يربط البلدين من علاقات صداقة ومودة وثيقة.

ومن جانبه، أعرب الرئيس السيسي عن شكره وتقديره لقيادة وشعب اليونان على ما قدمته اليوم من مساعدة ودعم للجانب المصري منذ اختفاء الطائرة المصرية صباح اليوم، مؤكدا على ما يعكسه ذلك من عمق علاقات الصداقة التاريخية التي تربط بين البلدين.

وأكد الرئيس السيسي حرص مصر على مواصلة عمليات البحث وانتشال حطام الطائرة المصرية بالتنسيق مع السلطات اليونانية حتى يتسنى إجراء التحقيقات والوقوف على ظروف ومسببات الحادث، معربا عن تقديره للدول الصديقة التي تتعاون مع مصر في هذا الشأن.

أ ش أ