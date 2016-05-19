الأمم المتحدة تكرم 6 مصريين من قوات حفظ السلام لقوا حتفهم العام الماضى

تحيى الأمم المتحدة اليوم الخميس، فى مقرها بنيويورك اليوم الدولى لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة، وهذه هى السنة الثامنة على التوالى التى تكرم فيها المنظمة أكثر من 100 من أصحاب "الخوذات الزرقاء" الذين لقوا حتفهم فى العام المنصرم فى خدمة قضية السلام.

وبهذه المناسبة، يضع الأمين العام بان كى مون إكليلاً من الزهور تكريما لجميع أفراد قوات حفظ السلام الذين سقطوا أثناء أداء الواجب، حيث أنه يترأس حفلا يتم خلاله منح ميدالية داغ همرشولد إلى 128 من أفراد الجيش والشرطة والموظفين المدنيين الذين فقدوا حياتهم أثناء الخدمة فى عمليات حفظ السلام خلال عام 2015.

وذكر بيان للمركز الإعلامى للأمم المتحدة بالقاهرة اليوم الخميس، أنه سيتم بهذه المناسبة منح ميدالية داغ همرشولد لستة من أفراد حفظ السلام المصريين الذين سقطوا فى 3 فبراير 2015 أثناء أداء الواجب ضمن عملية الأمم المتحدة فى كوت ديفوار، وهم النقيب منتصر حسن عباس، والجندى محمود عبد الفتاح، والجندى مؤمن أحمد عبد الرحيم، والعريف عبد الفتاح التفوالي، والضابط المساعد سامى على إبراهيم، والنقيب محمد محمد أحمد .

وفى رسالة أصدرها بهذه المناسبة، قال الأمين العام بان كى مون: "فى هذا اليوم نكرم أبطالنا – أكثر من مليون من الرجال والنساء الذين خدموا تحت راية الأمم المتحدة بفخر وتميز وشجاعة منذ نشر أول عملية فى عام 1948. ونحن نقدم أسمى تكريم لدينا لأكثر من 3400 من حفظة السلام الذين سقطوا أثناء الخدمة خلال هذه الفترة".

ويخدم اليوم تحت راية الأمم المتحدة أكثر من 105 آلاف من الأفراد النظاميين من 124 بلداً مساهماً بقوات وشرطة، إضافة إلى 18 ألف من الموظفين المدنيين الدوليين والوطنيين ومتوطوعى الأمم المتحدة.

وتحتل مصر حاليا المرتبة الحادية عشرة من بين أكبر البلدان المساهمة بقوات من الجيش والشرطة فى عمليات الأمم المتحدة من خلال 2880 فرداً من حفظة السلام العاملين فى تسع عمليات لحفظ السلام.