"كيرى"يتصل بالسيسى ويعلن استعداد امريكا للمساعدة فى كشف غموض اختفاء الطائرة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الذي أعرب عن أسفه الشديد لاختفاء طائرة مصر للطيران القادمة من باريس صباح اليوم فوق البحر المتوسط.

وأشار كيري خلال الاتصال إلى استعداد بلاده الكامل لتقديم كافة أنواع المساعدة اللازمة لمصر من أجل كشف ملابسات حادث اختفاء الطائرة والوقوف على أسباب وقوعه.

ومن جانبه، أعرب الرئيس عن تقديره لما أبدته الولايات المتحدة من اهتمام ورغبة جادة في مساعدة مصر لكشف غموض الحادث، وذلك في إطار علاقات الصداقة المتميزة التي تجمع بين البلدين والشعبين المصري والأمريكي، والتي تنعكس في مثل هذه اللحظات العصيبة.

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