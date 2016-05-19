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عضو مجموعة السيادة الوطنية يكشف تفاصيل المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية

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عضو مجموعة السيادة الوطنية يكشف تفاصيل المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية عضو مجموعة السيادة الوطنية يكشف تفاصيل المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية
كشف إبراهيم بلقاسم عضو مجموعة السيادة الوطنية الليبية عن تفاصيل إعلان مبادرة مصرية لحل الأزمة الليبية، الذى يعتبر الحراك أحد المشاركين ضمنيا فيها، بكونها جماعة ضاغطة مؤثرة على البرلمان والحكومة، وتملك رصيدا شعبيا متضامنا مع القضية.

وأضاف بلقاسم فى بيان صحفى اليوم الخميس أن المبادرة تتضمن إبقاء مؤسسة الجيش بقيادته الحالية بضمانات له، واستمرار دعم ليبيا فى محاربة الإرهاب ودعم الاتفاق السياسى ومنح دور فعال لقبائل الليبية.

كما أشار إلى أن السيادة الوطنية قدمت مذكرة إلى الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، توضح فيها خروقات الاتفاق السياسى، بالإضافة إلى بعض النقاط التى تتطلب إعادة النظر فيها، تتعلق المستويات العليا للمؤسسة العسكرية بالمنظومة الرقابية لدولة، وتفكيك المليشيات المسلحة، والتوزيع العادل للمناصب السيادية، بحسب التمثيل الجغرافى ومجلس الأمن القومى.


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