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برشلونة يخيب آمال الأندية الكبرى ويمدد عقد «نيمار» حتى 2022

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برشلونة يخيب آمال الأندية الكبرى ويمدد عقد «نيمار» حتى 2022 برشلونة يخيب آمال الأندية الكبرى ويمدد عقد «نيمار» حتى 2022

نيمار – أرشيفية

 

قرر نادي برشلونة الإسباني بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، بتمديد عقد نجمه الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا حتى 2022، وذلك في اتفاق نهائي.

كشفت صحيفة “الموندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن برشلونة سيجدد عقد نيمار لمدة ست سنوات مقبلة لينتهي العقد الجديد في 2022، مع رفع قيمة الشرط الجزائي ليبلغ 220 مليون يورو. حسبما أفادت روسيا اليوم.

وسيعلن الفريق الكتالوني عن التجديد الرسمي لعقد نجمه البرازيلي عقب مباراة نهائي كأس الملك أمام إشبيلية يوم الأحد المقبل، على ملعب “فيسنتي كالديرون” في العاصمة مدريد.

يذكر أن نيمار يرتبط بعقد مع البرسا حتى العام 2018، وكان يطمح لضمه الناديين ريال مدريد وباريس سان جيرمان الفرنسي.

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