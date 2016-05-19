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بالصور..1000 كرتونة غذائية من القوات المسلحة للفئات الأكثر إحتياجًا بالأقصر‎

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صورة من قلب الحدث

صورة من قلب الحدث

مراسل«ONA»:
> قام جهازالخدمات العامة للقوات المسلحة بتوزيع 1000كرتونة مواد غذائية مجانية، علي المستحقين من الفئات الأكثر إحتياجاً بمركزي القرنة وأرمنت، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح ، بتخفيف العبئ عن كاهل المواطنين، خاصة في المناطق النائية والأكثر فقراً.

وشهد كلا من محافظ الأقصر محمد بدر، وقائد الفرقة 15 دفاع جوي اللواء ناصر السيد، ورئيس مدينة القرنة العميد أيمن الشريف، ورئيس مدينة أرمنت العميد علي الجزار، إجراءات عملية التوزيع على المواطنين، التي تمت في مناطق القرنة والبعيرات والمحاميد بحري .

ومن جانبه أوضح محافظ الأقصر، أن المواد الغذائية التي تم توزيعها هي هدية بسيطة من القوات المسلحة للشعب المصري العظيم، مؤكدًا أن المحافظة تبذل أقصى جهدها من أجل دعم الأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل من أبناء المحافظة بالتعاون مع القوات المسلحة ومنظمات المجتمع المدني .

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