ضبط 5 أسلحة خرطوش وتنفيذ 668 حكم قضائي في بني سويف‎

تمكنت اليوم الخميس مديرية أمن بني سويف خلال حملة أمنية مكبرة أشرف عليها اللواء محمود العشيري مدير أمن بني سويف، وعدد من ضباط البحث الجنائي بالمديرية من القبض على 5 أشخاص وبحوزتهم 5 أسلحة خرطوش متنوعة، وتنفيذ 668 حكم قضائي متنوع .

وألقت قوات الأمن ببني سويف خلال حملة أمنية شملت دائرة المركز القبض على ع ع 22 عام مقيم فى أم الجنازير مركز ببا، وبحوزته بندقية خرطوش بمب اكشن عيار 12 مطموسة الأرقام، وعلى م س 40 سنة فلاح مقيم عزبة خوجة أبو صير الملق مركز الواسطي، وبحوزته فرد خرطوش عيار 16 ، وع م 25 عام عامل مقيم فى عزبة خورشيد مركز إهناسيا وبحوزته فرد خرطوش عيار 16، و م ح 25 عام مقيم البرانقة مركز ببا وبحوزته فرد خرطوش عيار 16، و أ ص 32 سنة عاطل مقيم طراد النيل مركز ببا وبحوزته فرد خرطوش عيار 12.

وتمكنت قوات الأمن من تنفيذ 668 تضمنت 2حكم جناية، 372 حبس جزئي، 68 حبس مستأنف، 161 غرامات جزئية، 29 غرامات مستأنفة، 36 مخالفة متنوعة و مبلغ مالي محصل 1400 جنية.