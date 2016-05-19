كيري: على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تقديم بعض التنازلات لحل القضية

قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، اليوم الخميس، إنه سيحضر مؤتمر سلام الشرق الأوسط في باريس في الثالث من يونيو حزيران لمناقشة جهود السلام المحتملة بين الإسرائيليين والفلسطينيين لكنه أضاف أنه لا يمكن فرض محادثات السلام وعلى الجانبين اتخاذ قرار بشأن استعدادهما للتفاوض.

وحسبما ذكرت وكالة أنباء “رويترز”، قال كيري في مؤتمر صحفي خلال اجتماع لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي “الطرفان ذاتهما يجب عليهما اتخاذ القرار بشأن التفاوض وفي هذا الشأن وبوضوح سيتعين تقديم بعض التنازلات، فبدون تنازلات لن يكون الأمر ممكنا.”

وأضاف كيري “سأعمل مع الفرنسيين وسأعمل مع المصريين وسأعمل مع المجتمع العربي بنية حسنة في محاولة لأرى إذا ما كان بإمكاننا التوصل إلى طريقة لمساعدة الطرفين على رؤية سبيل للعودة” للمفاوضات.