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رئيس الوزراء العراقي: تحرير الرطبة من داعش يبشر بأن النصر النهائي بات قريبا

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رئيس الوزراء العراقي: تحرير الرطبة من داعش يبشر بأن النصر النهائي بات قريبا رئيس الوزراء العراقي: تحرير الرطبة من داعش يبشر بأن النصر النهائي بات قريبا

رئيس-الوزراء-العراقي-حيدر-العبادي

اعتبر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تحرير قضاء “الرطبة” جنوب غربي الأنبار من قبضة تنظيم(داعش) الإرهابي “بشرى بأن النصر النهائي على التنظيم بات قريبا”، وهو ما يتطلب من الجميع الوقوف مع القوات المسلحة لاستكمال تحرير أرض العراق من عصابات الإرهاب.

وقال العبادي، في تصريح صحفي للتهنئة بتحرير الرطبة اليوم الخميس، ان الانتصارات على داعش تحققت بسواعد وتضحيات القوات العسكرية من جيش وشرطة وحشد شعبي ستدفعنا للمضي في عملية تحرير الأراضي واعادة النازحين، لافت إلى أن المعركة مع الارهاب تمثل أولوية لدي بالرغم من التحديات التي تواجهها.

ومن جانبه، رأي رئيس كتلة”بدر” النيابية قاسم الاعرجي ان تحرير الرطبة جعل وضع داعش هزيلا من الناحية العسكرية واللوجستية وأحبط معنويات عناصره.

وقال الأعرجي، في تصريح صحفي ، ان تحرير الرطبة إنجاز كبير وضربة قاصمة للإرهاب، داعيا إلى استثمار هذا النصر والبدء بتحرير الفلوجة شرقي الأنبار من قبضة داعش.

وكانت قيادة العمليات المشتركة العراقية أعلنت اليوم تحرير قضاء “الرطبة” جنوب غربي الأنبار بشكل كامل من قبضة تنظيم (داعش)، ورفعت العلم العراقي في القضاء، بعد أربعة أيام من العملية العسكرية الواسعة التي انطلقت يوم الاثنين الماضي، بمشاركة قوات الفرقة 16 بالجيش و”مكافحة الإرهاب” والشرطة الاتحادية وشرطة الأنبار وحشد العشائر،وكبدت داعش خسائر بالأرواح والمعدات.

أ ش أ

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