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ضبط 51 ألف مخالفة مرورية متنوعة أعلى محاور وميادين المحافظات خلال 24 ساعة

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ضبط 51 ألف مخالفة مرورية متنوعة أعلى محاور وميادين المحافظات خلال 24 ساعة ضبط 51 ألف مخالفة مرورية متنوعة أعلى محاور وميادين المحافظات خلال 24 ساعة
شنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات أمن القاهرة، والجيزة، والقليوبية، وباقى المحافظات، حملات موسعة لفرض الانضباط المرورى فى الشارع المصرى.

وأسفرت جهود الحملات، التى قادها اللواء مجدى عز الدين مدير الإدارة العامة للمرور، على مدى 24 ساعة، فى مجال ضبط المخالفات المرورية المتنوعة، ومخالفات السرعة الزائدة، عن ضبط 51 ألفا و501 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط 2231 مخالفة متنوعة لدراجات نارية، بالإضافة إلى حجز 706 دراجات نارية مخالفة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل كل واقعة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بالشوارع لضبط كافة صور الإخلال بالقانون.


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