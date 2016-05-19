محامى زوجة إبراهيم سعيد: مستمرون فى قضية النفقة والخلع

قال هيثم حمد الله دفاع "ابتسام علاء" الشهيرة بـ"شهد عبد الله" زوجة إبراهيم سعيد لاعب نادى الأهلى والزمالك، إن الحكم الصادر من محكمة الأسرة بالمعادى بمنعها وابنها "آدم" من السفر غير مؤثر لكونهما يقيمان فى مصر ، وليس لدى موكلته النية فى مغادرة البلاد.

وأضاف حمد الله فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"أنه وموكلته مستمرون فى إجراءات التقاضى بدعوى الخلع والحضانة والنفقة المقامتين ضد إبراهيم سعيد.

واستطرد المحامى: لاعب الكرة السابق لا يستعرض سؤاله على نجله إلا من خلال المحاكم ووسائل التواصل الاجتماعى، ويرفض كل الحلول الودية التى تعرضها موكلتى عليه.

وكانت محكمة أسرة المعادى قضت اليوم الخميس، بإدراج نجل إبراهيم سعيد المدير التنفيذى لنادى جولدى ووالدته على قوائم الممنوعين من السفر.

- محكمة أسرة المعادى تقضى بمنع زوجة إبراهيم سعيد ونجله من السفر للخارج