حبس رقيب شرطة تقاضى رشوة من سائقى السيارات بشبرا الخيمة

أمر المستشار مصطفى المتناوى رئيس نيابة قسم أول شبرا الخيمة بحبس "رقيب شرطة" 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامه بتقاضى الرشوة من سائقى سيارات الميكروباص بميدان المؤسسة العمالية نظير عدم تحرير مخالفات مرورية لهم، ما تسبب فى وجود زحام كبير وتعطيل حركة مرور السيارات بالميدان.

وردت معلومات للواء طارق حجاج مدير إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة للمرور تفيد قيام رقيب شرطة بوحدة مرور شبرا الخيمة يدعى "سامى ح إ" من والسابق فصله من الخدمة عام 2006 لسوء سلوكه والعائد للعمل 2011 عقب ثورة يناير بالتربح من أعمال وظيفته بالتحصل على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المواطنين نظير عدم تحرير مخالفات مرورية ضدهم، ما تسبب فى حالة من الازدحام المرورى الدائم بميدان المؤسسة، وأكدت تحريات الرائد سامح خير الله الضابط بإدارة البحث الجنائى ومحمد صبحى ومحمد دشيش ومحمد رحيم.

تم استئذان النيابة العامة لضبطه وتمكن رجال مباحث المرور من القبض عليه أثناء تقاضيه رشوة مبلغ 50 جنيها من سائق سيارة ميكروباص للتغاضى عن وقوفه فى الممنوع وتعطيل حركة المرور، وعثر بحوزته على مبلغ مالى 565 جنيها من متحصلات جرائمه وعدد 51 نموذج مخالفة مرور محررين من شهرى مارس وأبريل الماضيين لم يقم باتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم لمساومة أصحابها عليها.

تحرر محضر بالواقعة رقم 3240 لسنة 2016 إدارى قسم أول شبرا الخيمة وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق ووجهت له تهمة التربح واختلاس عهد أميرية بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها الكلية.

- ضبط رقيب شرطة بتهمة تقاضى رشوة من سائقى السيارات بشبرا الخيمة